15 تا 30 درصد نرخ حمل و نقل کالا و مسافر افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی حسینی ظهر یکشنبه در نشست خبری هفته حمل و نقل اظهارداشت: با توجه به افزایش نرخ گازوئیل از 165 ریال به هزار و 500 و سه هزار و 500 ریال پیش بینی میشود که نرخ حمل و نقل برون شهری کالا و مسافر نیز 15 تا 30 درصد افزایش یابد.
وی گفت: البته هنوز هیچ ابلاغیهای برای افزایش نرخ حمل و نقل کالا و مسافر نداشتهایم و افزایش نرخ پس از اخذ مجوزهای لازم ابلاغ و اعلام خواهد شد.
این مسئول با بیان اینکه کمیتههای نظارتی دولتی و صنفی برای اجرای دقیق مصوبات مرتبط با این قانون تمهیدات لازم را دیدهاند گفت: این کمیتهها با هر نوع اقدام خلافی در راستای اجرای این قانون برخورد خواهند کرد.
وی با اشاره بسته حمایتی مصوب دولت برای بخش حمل و نقل که 102 مورد اقدام اساسی جهت اجرای هرچه بهتر این قانون در آن پیشبینی شده گفت: در این بسته حمایتی ارائه تسهیلات ارزان قیمت با سود کم و در مدت زمان طولانی، تعهد پرداخت 50 درصد حق بیمه رانندگان، بهسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل، شارژ 500 هزار تومانی تا یک میلیون تومانی کارت سوخت و همچنین تثبیت قیمت اقلام عمده مصرفی حمل و نقل مثل لاستیک در نظر گرفته شده است.
حسینی از میزان و چگونگی پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و طولانی مدت دولت به این بخش اظهار بیاطلاعی کرد و افزود: بستر لازم برای اجرای این اقدامات فراهم خواهد شد.
وی با بیان اینکه دولت در راستای اجرای این قانون نوسازی ناوگان باری و مسافری را نیز دردستور کار قرار داده تصریحکرد: با توجه به فرسودگی و عمر 20 ساله ناوگان باری در حال حاضر روزانه 45 میلیون لیتر گازوئیل در بخش حمل و نقل جادهای کشور مصرف میشود که با اجرای این قانون در مصرف این میزان سوخت صرفهجویی خواهد شد.
وی خاطرنشانکرد: در صورت نوسازی ناوگان حمل و نقل، مصرف سوخت به نصف کاهش مییابد و در مقابل ظرفیت حمل بار تا سه برابر افزایش مییابد.
مدیرکل حمل و نقل و پایانههای استان همچنین از میزان سهمیه گازوئیل یارانهای نیز اظهار بیاطلاعی کرد و گفت: احتمال دارد دولت سهمیهای را نیز به صورت حمایتی برای فعالان حمل و نقل برون شهری در نظر بگیرد.
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