سنگ های زینتی ایران با قیمت نازل در خارج عرضه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، محمدرضا سماحت نیا ظهر یکشنبه در حاشیه نمایشگاه سنگ در بابل در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در حال حاضر به دلیل عدم حمایت مسئولان سنگ‌های قیمتی به صورت خام و با ارزان‌ترین قیمت به خارج از کشور صادر می‌شود و بعد از فناوری این سنگ‌ها با چندین برابر قیمت در داخل کشور به فروش می‌رسد که این امر لطمه بزرگی به اقتصاد کشور است در حالی که سرمایه‌گذاری در صنعت سنگ همپای صنعت طلا است.

وی افزود: این دومین باری است که نمایشگاه سنگ در بابل برپا شده اما در مراسم افتتاح این نمایشگاه مسئولان برخلاف وعده و قول‌هایی که به ما داده بودند شرکت نکرده و این نمایشگاه بدون حضور مسئولان کار خود را آغاز کرد.

سماحت ‌نیا تصریح کرد: صنعت سنگ در کشور دمت شش هزار ساله دارد و سنگ درمانی از زمان بوعلی سینا، زکریای رازی و خواجه نصیر طوسی رایج بوده و بوعلی سینا با سنگ سیترین یرقان را درمان می‌کرده است.

وی بیان داشت: کشورهای اروپایی و آسیایی به راحتی با سنگ ارتباط برقرار کرده ولی کشور ما با داشتن غنی‌ترین معادن سنگی نسبت به این صنعت بیگانه هستند.

این گوهرشناس با اشاره به اینکه دو هزار و 200 قطعه سنگ‌های قیمتی در 70 نوع مختلف در موزه بابل به نمایش گذاشته شده است، افزود: جمع آوری این سنگ‌ها 20 سال به طول انجامید و برخی سنگ‌ها وارداتی بوده چون امکان تراش آن در ایران نیست.

سماحت‌نیا تصریح کرد: افراد سود جو سنگ‌های بدلی را وارد بازار کرده و به قیمت بالایی به فروش می‌رسانند و کشور چین استاد بدل کاری در جهان است که این سنگ‌ها را به کشور ما وارد کرده و به قیمت بالا به فروش می‌رسانند.

وی افزود: ما موفق به یافتن سنگ‌های قیمتی خوبی در مناطق ساحلی مازندران شدیم که از جمله آن یافتن سنگ طلا در منطقه ساحلی رامسر بود که تاکنون هیچ مسئولی برای این منظور به ما مراجعه نکرده است.

سماحت نیا با بیان این مطلب که سنگ اثرات خوبی در درمان دارد، افزود: بدن انسان با داشتن هفت چاکرای اصلی که محل خروج و ورود انرژی است با قرار دادن سنگ مناسب در چاکرای ویژه منجر به درمان سریع بیماری‌های سخت می‌شود مثل سنگ سیترین که اگر بر روی چاکرای چشم سوم قرار گیرد به خاطر ارتعاش خاص این سنگ باعث درمان سردرد حتی درد میگرنی می‌شود.

وی بیان داشت: تراش این سنگ‌ها کار سختی نبوده و احتیاج به مهارت دارد و اگر از متخصصان این بخش حمایت شود از کشورهای مهم صادرکننده سنگ دنیا خواهیم بود چون معادن غنی انواع سنگ‌ها در کشور ما وجود دارد.

سماحت‌نیا تصریح کرد: مرکز گوهرشناسی سنگ‌ها فقط در تهران و مشهد وجود دارد که بابت تشخیص سنگ اصل از بدل هزینه دریافت کرده ولی مرکز ما این کار را به طور رایگان در نوشهر انجام می‌دهند. وی درپایان بیان داشت: سنگ‌ها در کشور فناوری نشده و اگر در کشور فناوری شوند منبع اصلی درآمد کشور و جایگزین خوبی برای نفت می‌شود.