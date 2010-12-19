



به گزارش خبرگزاری مهر نمایشگاه سازه‌های آهنی علی داوری که ترکیب فلز با ترسیم حالات انسانی، تبدیل مواد به معنا و انتزاع و فرم در پیوند با طبیعت است، در موسسه فرهنگی هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.

این مجموعه که شامل حدود 60 اثر است همه با آهن، چرخ دنده و قطعات فرسوده و بازیافتی خودرو پدید آمده است. این آثار ارائه خلاقه‌ای از کاوش‌های هنرمند در ترسیم و پرداخت حالات و ظرافت‌های انسانی، ایجاد فرم‌های تازه در نمایش طبیعت (پرندگان، حشرات و آفریده های ترکیبی) بر اساس رویکردی انتزاعی و مفهومی را پیش رو می گذارد.

این هنرمند که عضو انجمن مجسمه سازان و مدرس این رشته بوده است. وی پیش از این نمایشگاه‌های متعددی را در بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، نگارخانه برگ، حوزه هنری، خانه هنرمندان ایران، انجمن مجسمه سازان، نگارخانه‌های شهرهایی چون قزوین، شوشتر و همچنین کشور کویت... به صورت انفرادی و گروهی برگزار کرده است.

از فعالیت‌های دیگر علی داوری نصب تندیس و اجرای یادماندهایی در مراکز متعددی چون حوزه هنری، خانه هنرمندان، تماشاخانه ایرانشهر، دانشگاه شهید چمران، کاخ چهل ستون قزوین و ... است.

گشایش این نمایشگاه رأس ساعت 16 دوشنبه با حضور عموم علاقمندان در نگارخانه خیال نو موسسه صبا واقع در خیابان ولیعصر، خیابان طالقانی غربی، خیابان صبا (مظفر)، شماره 125 برگزار می‌شود.



