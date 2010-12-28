حماسه نهم دی ماه بساط فتنه گری را از کشور جمع کرد

حسین ابراهیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در آستانه 9 دی ماه قرار داریم ، افزود: نهم دی ماه حماسه ای توسط مردم شکل گرفت که همه نقشه های فتنه گران را خنثی کرد.

وی با اشاره به اینکه دشمنان نظام جمهوری اسلامی با بهره گیری از توان، پول، احزاب داخلی و خارجی بدنبال از پای درآوردن انقلاب اسلامی بودند افزود: حضور مردم در نهم دی ماه و پشتیبانی از رهبری و حمایت از اباعبدالله الحسین و عاشورای حسینی موجب شد که فتنه آنان خنثی شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه مردم ایران با اعتقادات دینی و همیت ملی همواره علاقه مند به نظام جمهوری اسلامی بودند افزود: آنان با حضور در حماسه پرشور نهم دی ماه لبیک گویی به رهبر انقلاب کردند و با شعارهای ملی و مذهبی که در آن روز سر دادند بساط فتنه را از کشور جمع کردند.

وی تاکید کرد: باید این حماسه بزرگ همواره در کشور گرامی داشته شود.

ابراهیمی با اشاره به اینکه رفتار بد و زشت برخی دشمنان انقلاب در روز عاشورای 88 و توهین به عزای حسینی موجب شکل گیری حماسه نهم دی ماه شد افزود: روشنگری های مقام معظم رهبری و خواص علاقه مند به انقلاب موجب شد که مردم در جریان فتنه پس از انتخابات قرار گیرند.

وی حماسه نهم دی ماه را یک حماسه دینی خواند که مردم با آن نشان دادند که در هر شرایطی از نظام و اسلام دفاع می کنند.