700 نظامی ناتو بدست طالبان در سال 2010 کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی حملات امروز یکشنبه طالبان در شهر کابل و قندوز در شمال افغانستان، تلفات 2010 نظامیان خارجی در این کشو به 700 نفر رسید و بر این اساس سال جاری به عنوان مرگبارترین سال برای ناتو از آغاز جنگ در سال 2001 تاکنون اعلام شد.

همچنین صبح امروز یکشنبه گروهی از شبه نظامیان که جلیقه انتحاری بر تن داشتند، به اتوبوسی حامل پرسنل ارتش افغانستان در شرق کابل حمله کردند که در نتیجه آن 5 نیروی این کشور کشته شدند. طالبان مسئولیت این حمله را برعهده گرفت که اولین حمله اصلی شبه نظامیان در کابل از ماه مه تاکنون بوده است. همچنین شش نظامی خارجی در رویدادی مشابه در این منطقه کشته شدند.

در همین حال در نتیجه حمله سه عامل انتحاری در شهر قندوز در شمال افغانستان پنج سرباز افغانی و پلیس کشته شدند که این حمله یک روز پس از دیدار سرزده "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان به این شهر صورت می گیرد.

اکنون خشونت در افغانستان در بالاترین حد دیده می‌ شود و جنگ و درگیری از سال 2007 میلادی تاکنون 300 درصد و از سال گذشته (2009) 70 درصد افزایش یافته است.

