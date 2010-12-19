احداث کنارگذرها به تسهیل ترافیک در قم کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن رحمانی قبل از ظهر یکشنبه در همایشی که به مناسبت هفته راهداری و حمل و نقل در سالن همایش‌های سازمان ملی جوانان استان قم برگزار شد، بازگشایی مسیرها و کنترل ترافیک به خصوص در مبادی ورودی و در ایام ویژه سال در استان قم را کاری مشکل دانست و تصریح کرد: بازگشایی مسیر و هدایت ترافیک فشار روانی زیادی را هم به مردم و هم به نیروی انتظامی و راهداران وارد می‌کند که احداث کنارگذرها در قم می‌تواند بخشی از این بار ترافیکی را تسهیل بخشد و علاوه بر آن باعث شود تا تمرکز راهداران به حل سایر معضلات ترافیکی در استان معطوف شود.



90 درصد محورهای مواصلاتی استان به دوربینهای نظارت تصویری مجهز می‌شود



وی در ادامه به اهم اهداف و برنامه‌های اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان قم در سال جاری اشاره کرد و گفت: ایجاد بسترهای لازم جهت افتتاح 3 مجتمع خدماتی و رفاهی بین راهی و یک مرکز معاینه فنی خودرو که کیفیت حمل و نقل در استان را ارتقا خواهد داد، راه اندازی مرکز مدیریت راه های استان با هدف کنترل ترافیک عبوری محورها با استفاده از دوربین های نظارت تصویری، افزایش دوربین های نظارت تصویری به 20 دوربین و پوشش 90 درصدی محورهای مواصلاتی استان، آموزش رانندگان، متصدیان و مدیران شرکت‌های حمل و نقل اعم از کالا و مسافر به میزان هزار نفر دوره و ... از جمله اهداف این اداره کل در سال جاری خواهد بود.



62 دستگاه ناوگان مینی بوس استان نوسازی شد



رحمانی همچنین نوسازی ناوگان مینی بوس به تعداد 62 دستگاه را از اقدامات صورت گرفته در شش ماه نخست امسال از سوی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان قم برشمرد و در خصوص سایر اقدامات انجام گرفته بیان داشت: مکانیزه کردن کامل فروش بلیط در استان،ساماندهی مسیر قم - تفرش، آشتیان، راه اندازی 5 دستگاه تردد شمار آنلاین در 5 محور اصلی استان و آنلاین سازی تمامی تردد شمارهای نصب شده در محورهای قم می‌باشد.



قم به دو پارک ترافیک مجهز شد



مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان قم ادامه داد: تهیه طرح‌های ترافیکی از مشکلات زیرساختی حمل و نقل بروی شهری استان، احداث دو پارک ترافیک در شهرستان قم و شهر جعفریه، تقویت ناوگان سواری استان، نوسازی ناوگان اتوبوسی استان به تعداد 12 دستگاه، ثبت‌نام از هزار و 506 مالک وسائط نقلیه سواری و وانت بار در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و ... از دیگر اقدامات انجام شده در شش ماهه نخست سال 89 است.