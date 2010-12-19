مخالفت حافظ موسوی با برپایی مراسم بزرگداشتش

این شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تقدیر از مسئولان موسسه کارنامه که برنامه بزرگداشتی را برای وی تدارک دیدهاند، گفت: شخصاً مایل به اینگونه مراسم نیستم و نمیتوانم با این چیزها ارتباط برقرار کنم و به همین خاطر از دوستان موسسه کارنامه خواستم که این برنامه را برگزار نکنند.
وی افزود: حدود 4، 5 سالی است که با تعدادی هنرجو در کارگاه شعر موسسه کارنامه همکاری میکنم و قرار بود به بهانه همین همکاری چندساله برنامهای آنجا برگزار شود ولی نه آنگونه که دوستان موسسه اعلام کردند.
حافظ موسوی با اشاره به رایزنیهایی که با مسئولان موسسه کارنامه در این خصوص انجام داده است، گفت: بعد از این صحبتها قرار شد همان پیشنهاد قبلی عملی شود و برنامه بزرگداشتی نخواهیم داشت تا دوستان نویسنده را هم - که اسمشان به عنوان سخنران اعلام شده بود - برای حضور در این برنامه زحمت ندهیم.
به گفته وی مراسم مذکور ساعت 16 چهارشنبه هفته جاری (1 دی) در موسسه کارنامه واقع در خیابان ولیعصر، نرسیده به تجریش، رو به روی پمپ بنزین باغ فردوس، کوچه افراز، کوچه انوش، پلاک 5 برگزار میشود.
پیشتر یکی از سایتهای خبری از مراسم تجلیل از حافظ موسوی در موسسه کارنامه خبر داده بود. بر پایه این خبر قرار بود در مراسم مذکور نگار اسکندرفر و جواد مجابی درباره جایگاه حافظ موسوی در شعر ایران سخنرانی کنند. اعلام حضور نویسندگان، شاعران و مترجمانی مانند محمود دولتآبادی، سیمین بهبهانی، آیدا سرکیسیان، محمد شمس لنگرودی، سیدعلی صالحی، شهاب مقربین، ایران درودی، فرزانه طاهری، محمد صنعتی و بابک احمدی از دیگر نکات مورد اشاره در این خبر بود.
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