رئال برابر لوانته قدرت نمایی کرد/ بتیس تنها میزبان بازنده

به گزارش خبرگزاری مهر، دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای اسپانیا چهارشنبه شب با برگزاری پنج دیدار به پایان رسید که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال رئال مادرید موفق شد با نتیجه 8 بر صفر از سد تیم لوانته عبور کند.
در این دیدار که در ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو و با حضور 44 هزار تماشاگر برگزار شد، کریم بنزما (6، 32 و 68)، کریستیانو رونالدو (44، 72 و 74)، مسعود اوزیل (10) و پدرو لئون سانچز (89) گلهای رئال را به ثمر رساندند.
در دیگر دیدارهای برگزار شده از دور رفت مرحله یک هشتم نهایی این رقابتها نتایج زیر بدست آمد:
* آتلتیکومادرید یک - اسپانیول صفر
* رئال بتیس یک - ختافه 2
* سویا 5 - مالاگا 3
* آلمریا 4 - رئال مایورکا 3
دیدارهای برگشت از مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام باشگاههای اسپانیا در تاریخ 5 ژانویه 2011 (15 دیماه 1389) برگزار خواهد شد.
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