هفته نوزدهم لیگ برتر/ تراکتورسازی، پیکان و سایپا پیروز شدند/ توقف ذوب آهن و سپاهان

نیمه نخست دیدارهای هفته نوزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با پیروزی تراکتورسازی، پیکان و سایپا، توقف ذوب آهن و سپاهان و شکست شاهین بوشهر و راه‌آهن شهرری به پایان رسید.