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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۵۰

هفته نوزدهم لیگ برتر/

تراکتورسازی، پیکان و سایپا پیروز شدند/ توقف ذوب آهن و سپاهان

تراکتورسازی، پیکان و سایپا پیروز شدند/ توقف ذوب آهن و سپاهان

نیمه نخست دیدارهای هفته نوزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با پیروزی تراکتورسازی، پیکان و سایپا، توقف ذوب آهن و سپاهان و شکست شاهین بوشهر و راه‌آهن شهرری به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز یکشنبه با برگزاری هفت دیدار همزمان در حال برگزاری است که در پایان نیمه نخست این دیدارهای نتایج زیر بدست آمده است:

* سایپای البرز یک - صنعت نفت آبادان صفر
گل: کریم انصاریفرد(34) برای سایپا

* ذوب آهن اصفهان صفر - مس کرمان صفر

* پاس همدان یک - استیل آذین تهران یک
گل‌ها: همت عابدی نژاد(14) برای پاس همدان - سیاوش اکبرپور(30) برای استیل آذین

* ملوان بندرانزلی صفر - سپاهان اصفهان صفر

* راه آهن شهرری صفر - تراکتورسازی تبریز یک
گل: علی علیزاده(8) برای تراکتورسازی

* شهرداری تبریز یک - نفت تهران یک

* شاهین بوشهر صفر - پیکان قزوین یک
گل: جهانگیز عسگری(18) برای پیکان

کد مطلب 1213045

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