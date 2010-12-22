اجرای فلسفه برای کودکان نیازمند بررسیهای بیشتر است

دکتر مسعود صفایی‌مقدم عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه هنوز ضرورت پرداختن به موضوع فلسفه برای کودکان در ایران خیلی روشن نشده است، گفت: این موضوع سبب شده که برنامه فلسفه برای کودکان خیلی مورد توجه قرار نگیرد.

وی افزود: به نظر می‌رسد بیشتر مشکلاتی که ما در جامعه بزرگسال با آنها مواجه هستیم، به عدم آمادگیهایی بازمی‌گردد که باید در دوران کودکی کسب می‌کردیم و چنین نشده است. بنابراین برنامه فلسفه برای کودکان می‌تواند ابزار مناسبی برای کاستن از مشکلات و مسائل جدی جامعه ما باشد، مسائل و مشکلاتی که شاید دیگر در جامعه بزرگسال حل‌نشدنی باشند و تنها با برنامه‌ریزی برای نسلهای آینده می توانند رفع می شوند .

سردبیر مجله "تفکر و کودک" یادآور شد: جدا از نتیجه‌ای که فلسفه برای کودکان در آینده و دوران بزرگسالی دارد، به نظر می‌رسد خود این برنامه نیز فی‌نفسه بسیار مفید است و بچه‌ها می‌توانند به کمک آن لذت بیشتری در زندگی خود تجربه کنند، یعنی یکی از آن چیزهایی که کودکان بسیار به آن نیاز دارند.

صفایی‌مقدم صمن اعلام مخالفت خود با اجرای ضربتی برنامه فلسفه برای کودکان، تصریح کرد: هنوز باید روی این موضوع کار کنیم و ببینیم که این برنامه چه از نظر تئوریک و چه در مقام عمل چه مسائل و مشکلاتی را در پی خواهد داشت. در نتیجه علاوه بر توجه به جنبه‌های تئوریک در این رابطه، لازم است کارگاههای آموزشی برای مسئولان آموزش و پرورش و نیز آموزش مربیانی برای اجرای این برنامه برگزار شود.

این پژوهشگر تعلیم و تربیت و فلسفه برای کودکان یادآور شد: اجرای برنامه فلسفه برای کودکان به امکانات خاصی نیاز ندارد و با ابزارهای ساده نیز می‌توان آن را به نتیجه رساند. اما برخی توصیه می‌کنند که این برنامه اگر برای نخستین بار در حال اجراست، بهتر است نخست در مدارسی مانند مدارس غیرانتفاعی اجرا شود که از وضعیت بهتری برخوردارند. البته به عنوان مثال ما این برنامه را به مدت یک سال در مدرسه‌ای دولتی در اهواز اجرا کردیم که نتایج مثبتی نیز داشت.