خوزستان برای شش سال آینده سند اشتغال دارد

به گزارش خبرنگار مهر از اهواز، منوچهر سید جلالی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: هم اکنون سند اشتغال تمام شهرهای استان تدوین و تصویب شده و درصورتیکه اهداف سند اشتغال استان محقق شود بخش مهمی از مشکل بیکاری در استان خوزستان رفع می شود.

وی همچنین به طرح مشاغل خانگی اشاره کرد و ادامه داد: برای اجرای طرح مشاغل خانگی در کشور در مرحله نخست باید کسب و کارهایی که می ‌توان به صورت خانگی تعریف شوند را شناسایی کرد.



مدیر اداره کل کار و امور اجتماعی خوزستان اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر دیدگاهی که در مورد گسترش مشاغل خانگی در کشور وجود دارد با دیدگاهی که در کشورهای پیشرفته دارای رشد اقتصادی بالا وجود دارد بسیار متفاوت است.



سید جلالی افزود: بسیاری از افراد تصور می کنند کسب و کار خانگی همان صنایع دستی و یا تهیه مواد غذایی در خانه است در حالیکه در کشورهای پیشرفته به جای سرمایه ‌گذاری در زیر ساختها و ایجاد مکان و سوله برای مونتاژ کالاهای تولیدی، این فرایند را در محیط کسب و کار خانگی انجام می‌ دهند.



وی تصریح کرد: ایجاد توسعه مشاغل خانگی نه تنها منبع درآمدی برای خانواده‌هاست بلکه قیمت تمام شده کالای تولیدی را به طور چشمگیر کاهش می ‌دهند و موجب افزایش سود تولید کنندگان می شود.



مدیر کل اداره کار و امور اجتماعی استان ادامه داد: پس از شناسایی کسب و کارهایی که می ‌توان در قالب مشاغل خانگی ارایه کرد باید زنجیره ‌های لازم آن فراهم شود به طوری که افراد بیکار با تواناییهای خاص شناسایی و به صورت خوشه‌ ای و زیر مجموعه واحدهای صنعتی ساماندهی شوند.



سید جلالی تاکید کرد: حمایت از مشاغل خانگی نباید فقط در اعطای تسهیلات بانکی خلاصه شود بلکه باید به مسائلی از جمله امنیت شغلی، بازاریابی برای محصولات تولیدی، فراهم کردن مواد اولیه و شرایط کار در خانه نیز توجه شود.