به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پرستار با اشاره به اهداف تهیه شناسنامه برای قنوات کشور، افزود: تلاش همکاران ما در وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو این است که اطلاعات مربوط به قنوات کشور جامع و قابل دسترس برای عموم مردم باشد.

وی گفت: برای این منظور در مرحله نخست سایت مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در خصوص قنوات کشور راه اندازی خواهد شد. در این سایت تمام اطلاعات مربوط به قنوات کشور از جمله محل دقیق، طول، شاخه های فرعی، میزان آبدهی، تعداد بهره برداران، سطح زیرکشت، تعداد میله چاه ها، الگوی کشت ، وضعیت مالکیت و ... به طور دقیق مشخص شده است.

مدیرکل دفتر امور آب و خاک کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان ساخت : در مرحله بعد ، شرح خدمات مطالعات قنوات کشور تدوین خواهد شد. در این مرحله، کلیه اطلاعات مورد نیاز و روند مطالعات برای مشاوران معلوم می شود تا براساس آن در کل کشور و برای کلیه قنوات مطالعات صورت پذیرد تا بتوان در نهایت نسبت به برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت احیاء، مرمت و لایروبی و نیز تعیین میزان اعتبارات مورد نیاز اقدام کرد.

وی یادآور شد: به منظور تدوین نهایی تهیه شناسنامه جامع برای قنوات کشور جلساتی با حضور نماینده دفتر مطالعات پایه منابع آب وزارت نیرو و کارشناسان آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استانهای قنات خیز کشور در معاونت آب و خاک و صنایع برگزار شد که پس از تصویب در اجلاس مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی طی روزهای پایانی آذرماه سالجاری در یزد و تامین اعتبارات مورد نیاز به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

پرستار با بیان اینکه در کشور حدود 37 هزار رشته قنات دایر وجود دارد افزود: از سال 1377 تاکنون حدود 22 هزار و 500 رشته قنات با اعتباری بالغ بر یکهزار میلیارد ریال مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته است.

پرستار در پایان ، تجاوز به حریم قنوات، کمبود بارش برف و باران در کشور و در نتیجه خشک شدن و یا کاهش آبدهی قنوات و حفر غیرمجاز چاه های عمیق و نیمه عمیق در برخی مناطق کشور را از عمده ترین مشکلات کنونی قنوات کشور برشمرد.