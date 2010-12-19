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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۲۷

سپهر حیدری:

نمی‌دانم مشکل پرسپولیس کجاست/ دو ماه است پنجره خانه‌ام را باز نمی‌کنم

نمی‌دانم مشکل پرسپولیس کجاست/ دو ماه است پنجره خانه‌ام را باز نمی‌کنم

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه نمی داند مشکل این تیم کجاست گفت: به خاطر شرمندگی از روی هواداران دو ماه است پنجره خانه ام را باز نمی کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، سپهر حیدری پس از شکست 4 بر یک عصر امروز یکشنبه تیمش برابر صبای قم ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران گفت: نمی دانم مشکلات تیم ما کجاست؟ ما بهترین مربی ، مدیر و بازیکنان را داریم و خوب هم تمرین می کنیم اما نمی دانم چرا نمی توانیم نتیجه بگیریم.

وی ادامه داد: ما بهترین تمرینات را انجام می دهیم و هیچ مشکلی از نظر فنی نداریم اما نمی دانم چرا اینچنین می بازیم. از روی هواداران پرسپولیس شرمنده هستم و به خاطر همین شرمندگی دو ماه است که پنجره خانه ام را باز نمی کنم.

حیدری خاطرنشان کرد: فعلا که پرسپولیس طلسم شده است اما مطئنم که این روزها تمام می شود و ما دوباره با نتایج خوب دل هواداران را شاد خواهیم کرد.

کد مطلب 1213050

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