به گزارش خبرنگار مهر، سپهر حیدری پس از شکست 4 بر یک عصر امروز یکشنبه تیمش برابر صبای قم ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران گفت: نمی دانم مشکلات تیم ما کجاست؟ ما بهترین مربی ، مدیر و بازیکنان را داریم و خوب هم تمرین می کنیم اما نمی دانم چرا نمی توانیم نتیجه بگیریم.

وی ادامه داد: ما بهترین تمرینات را انجام می دهیم و هیچ مشکلی از نظر فنی نداریم اما نمی دانم چرا اینچنین می بازیم. از روی هواداران پرسپولیس شرمنده هستم و به خاطر همین شرمندگی دو ماه است که پنجره خانه ام را باز نمی کنم.

حیدری خاطرنشان کرد: فعلا که پرسپولیس طلسم شده است اما مطئنم که این روزها تمام می شود و ما دوباره با نتایج خوب دل هواداران را شاد خواهیم کرد.