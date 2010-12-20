تصفیه خانه قدیم آب رامهرمز از مدار خارج می شود

محسن پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: با حفر پنج حلقه چاه جدید و با اتمام مراحل اجرایی احداث مخزن یک هزار مترمکعبی و تله متری کردن چاه ها جهت ورود آب به این مخزن و سپس توزیع آب آشامیدنی در شبکه شهری، تصفیه خانه قدیم رامهرمز از مدار خارج و برداشت آب از رودخانه متوقف می شود.

وی طول شبکه توزیع آب شهری رامهرمز را 238 کیلومتر اعلام و خاطرنشان کرد: از این میزان 180 کیلومتر نیاز به اصلاح و بهسازی دارد که تاکنون 40 کیلومتر آن اصلاح شده است و طبق برنامه در سال جاری نیز 20 کیلومتر دیگر باید اصلاح شود.



پویا با بیان اینکه در زمان حاضر 30 درصد از شبکه موجود فرسوده است، ادامه داد: به منظور دسترسی به اهداف پیش بینی شده و تسریع در اصلاح شبکه آب رامهرمز، امسال چهار میلیارد و 700 میلیون ریال از محل اعتبار استانی به این امر اختصاص یافت.



وی خاطرنشان کرد: از هشت هزار دستگاه کنتور خراب موجود تاکنون حدود شش هزار دستگاه تعویض شده و دو هزار و 212 کنتور خراب دیگر در دستور کار تعویض قرار دارد.



رئیس هیئت مدیره شرکت آبفای خوزستان همچنین از پیشنهاد جایگزینی سد جره به جای سد ابوالعباس در طرح بلند مدت تامین آب شهرهای هفتکل، صیدون، ایذه، باغملک و رامهرمز مصوب دولت نهم خبر داد و افزود: این طرح جزو طرح های بلند مدت در دست اقدام است که پس از احداث شبکه انتقال آب، امکان استفاده از ذخیره آب پشت سد در شهرهای مذکور فراهم خواهد شد.



رامهرمز در شمال شرقی استان خوزستان واقع شده است و با داشتن بیش از 100 هزار نفر جمعیت در قالب 21 هزار و 162 مشترک روزانه 38 هزار متر مکعب در شبانه روز مصرف آب دارد.