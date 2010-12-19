دانشگاه ابهر پتانسیل مناسبی را برای پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، کریم زارع بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر افزود: مجموعه اقدامات زیربنایی صورت گرفته در واحد ابهر، منجر به ایجاد زیرساختهای مناسب برای ایجاد یک جهش بزرگ در این دانشگاه شده و در حال حاضر این واحد تبدیل به قطب علمی استان زنجان شده است.

وی ادامه داد: پروژه های احداث شده و در حال احداث این واحد، پروژه های آبرومندای هستند، این امر نشان دهنده برنامه ریزی و نظارت صحیح مسئولین این واحد دانشگاهی است.

در ادامه رئیس دانشگاه آزاد اسلامى آزاد اسلامی واحد ابهر به موفقیت ها و دستاوردهاى دانشگاه آزاد اسلامى اشاره کرد و گفت: امروز دانشگاه آزاد اسلامى به جایگاه رفیعى درجامعه دست یافته است و خدماتى که این دانشگاه از بدو تأسیس تا کنون به لحاظ ارتقاى آموزش عالى در سطح کشور انجام داده، بر کسى پوشیده نیست و در طول این مدت کار عظیمی صورت گرفته که همه این موارد از الطاف الهی به شمار می رود.

یدالله رجایی به فعالیتهاى صورت گرفته در این واحد اشاره کرد و افزود: طی هشت سال گذشته تلاش کردیم که این مجموعه به لحاظ علمى به جایگاه اصلى خود برسد که خوشبختانه این آرزو محقق شده و امروز واحد ابهر از جهت تعداد اعضاى هیئت علمى، مسائل آموزشى، تعداد دانشجو، طرحهاى پژوهشى و تحقیقاتى و عمرانى به سطح مطلوبى دست یافته است.

وى ادامه داد: در حال حاضر بالغ بر 100 هزار متر مربع فضاى آموزشى مسقف در این واحد وجود دارد و با درنظرگرفتن تعداد دانشجویان، براى هر نفر دانشجو ۱۰ مترمربع فضاى آموزشى و رفاهى اختصاص یافته است که ان از استاندارد کشورى نیز بالاتر است و امیدواریم در آینده نزدیک با امتیازبندى های جدید و انجام تمهیدات لازم، واحد ابهر به واحد جامع تبدیل شود.