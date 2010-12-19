شهرداری مانع از صدرنشینی مس شد/ توقف داماش در تهران برابر کاوه

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدارهای معوقه باقیمانده از رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور تیم فوتبال شهرداری در یاسوج موفق شد با نتیجه یک بر صفر برابر مس رفسنجان به پیروزی دست یافته و مانع از صدرنشینی این تیم شود.

این مسابقه معوقه از هفته هفتم این رقابت‌ها و از گروه "الف" برگزار شد. مس در صورت پیروزی در این دیدار به صدرجدول رده بندی این گروه صعود می‌کرد.

با این پیروزی تیم فوتبال شهرداری یاسوج 10 امتیازی شد و به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به تیم فولادنطنز به رده یازدهم جدول صعود کرد. مس رفسنجان هم با همان 13 امتیاز در جایگاه پنجم باقیماند.

در دیگر دیدار برگزار شده عصر امروز معوقه از هفته ششم، تیم‌های کاوه تهران و داماش گیلان به تساوی یک بر یک رضایت دادند. با این نتیجه تیم کاوه با 12 امتیاز به رده هفتم صعود کرد و داماش هم با 11 امتیاز در همان رده نهم باقیماند.

جدول رده‌بندی گروه الف:

1- شهرداری بندرعباس 15 امتیاز - تفاضل گل 3+(12 زده و 9 خورده)

2- نفت مسجد سلیمان 15 امتیاز- تفاضل گل 3+(10 زده و 7 خورده)

3- مقاومت سپاسی 15 امتیاز- تفاضل گل 2+

4- تربیت یزد 14 امتیاز

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13- ماشین سازی تبریز 7 امتیاز- تفاضل گل 4-

14- اتکا گلستان 7 امتیاز- تفاضل گل 6-