تولید نرم افزار دیجیتالی پژوهشی حوزه های علمیه خواهران

محمود خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزره های علمیه خواهران با هدف الگوسازی، اطلاع رسانی و ارزیابی فعالیتهای پژوهشی حوزه های علمیه خواهران نرم افزار "ره آورد پژوهش" را طراحی و تولید کرده است.

وی افزود: این نرم افزار در واقع یک نمایشگاه دیجیتالی از فعالیتها و برنامه های پژوهشی حوزه های علمیه خواهران است و در آن کلیه طرحهای تحقیقاتی، فعالیتهای کانونهای پژوهشی، سایتها و نرم افزارهای پژوهشی مدارس علمیه خواهران و نشستها وهمایشهای آنها در این زمینه گنجانده شده است.

خالقی هدف از طراحی و تولید این نرم افزار را ارائه الگو در انجام طرحهای پژوهشی به مدارس و مراکز حوزوی عنوان کرد و گفت: این نرم افزار با هدف اطلاع رسانی در زمینه فعالیتهای پژوهشی حوزه های علمیه خواهران، ارائه الگو و نمونه در انجام فعالیت های پژوهشی به سایر مدارس و مراکز حوزوی و ایجاد زمینه برای ارزیابی و سنجش فعالیت های پژوهشی مدارس طراحی شده است.

وی با اشاره به برگزاری نهمین اجلاس سراسری مدیران و موسسان حوزه های علمیه خواهران گفت: نرم افزار دیجیتالی "ره آورد پژوهش" به همراه نشریه الکترونیکی "افق پژوهش" در این اجلاس ارائه و در اختیار مدیران و موسسان حوزه های علمیه خواهران قرار می گیرد.

خالقی درباره نرم افزار الکترونیکی "افق پژوهش" گفت: این نرم افزارالکترونیکی شامل مقالات تخصصی پژوهشی، نظرات و مصاحبه هایی از کارسشناسان و صاحب نظران امور پژوهش و اخبار پژوهشی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران است و آثار ارائه شده در جشنواره علامه حلی و جشنواره برترین های حوزه های علمیه خواهران به صورت ویژه در آن مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به این مطلب که در نرم افزار دیجیتالی "ره آورد پژوهش" تنها 20 درصد از فعالیتهای و برنامه های پژوهشی مدارس گنجانده شده است افزود: در انتخاب طرحهای پژوهشی، بکر و تازه بودن فعالیتها، تکراری نبودن و نداشتن طرحهای مشابه رعایت شده است و با توجه به محدودیت درج مطالب به دلیل مشکلات سخت افزاری، تنها 20 درصد از فعالیتها و برنامه های پژوهشی مدارس در این نرم افزار گنجانده شده است.

معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران افزود: در نهمین اجلاس سراسری مدیران علاوه بر این دو نرم افزار پژوهشی - با توجه به تغییر ساختارها در معاونت پژوهش- گزارشی از مهمترین فعالیتهای معاونت پژوهش تا مهر ماه 1389 نیز ارائه می شود.