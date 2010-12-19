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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۲۹

رادیو البرز با پخش ویژه برنامه هایی به استقبال هیئت دولت می رود

رادیو البرز با پخش ویژه برنامه هایی به استقبال هیئت دولت می رود

کرج - خبرگزاری مهر: رادیو البرز با پخش ویژه برنامه هایی به استقبال سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت رفته است و در این روزها اطلاع رسانی گسترده ای از برنامه های این سفر را بر عهده دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رادیو البرز به عنوان تنها رسانه شنیداری استان البرز با برنامه ریزی گسترده قصد دارد خلا نبود سیمای استانی را تا حد امکان پوشش دهد و از این رو علاوه بر پخش برنامه های جذاب رادیویی به مسائل شهری نیز می پردازد.

دعوت از مسئولان و شنیدن صدای مردم و بیان مشکلات در برنامه های مختلف رادیویی همواره از بخشهای پرمخاطب این رسانه شنیداری بوده است.

با قطعی شدن سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت به استان البرز نیز رادیو البرز با پخش ویژه برنامه هایی به استقبال این سفر مهم و تاریخی برای البرزنشینان رفته است.

رادیو البرز این روزها تلاش می کند ضمن اطلاع رسانی از سفر دولت به البرز به مردم شنونده خواسته ها و مطالبات مردمی برای انتقال به مسئولان و دولت باشد.

همچنین در ویژه برنامه هایی نیز در همین شبکه رادیویی مدیران کل البرز حضور یافته و مهمترین نیازهای دستگاه خود و پروژه هایی که قرار است افتتاح شود را تشریح می کنند.

دعوت از مردم برای برگزاری باشکوه مراسم استقبال و اطلاع رسانی از جزئیات سفر رئیس جمهوری و دولت به البرز از دیگر برنامه های رادیوی البرز در روزهای اخیر بوده است.

کد مطلب 1213066

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