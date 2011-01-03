به گزارش خبرنگار مهر، موضوع مربوط به ایجاد فرصتهای شغلی برای کارجویان در سالهای گذشته یکی از مواردی بوده است که همواره از سوی دولت مطرح و برای آن اقداماتی از راه اندازی طرح بنگاههای کوچک زودبازده تا مشاغل خانگی (هنوز اجرا نشده است)، پیگیری شده که اقدامات اخیر وزارت تعاون در مورد ثبت نام و ساماندهی کارجویان را نیز باید به مجموع برنامه های دولت افزود.

از زودبازده تا مشاغل خانگی

در واقع تلاش دولت در سالهای گذشته برای اشتغالزایی از طریق محوری ترین طرح وزارت کار یعنی زودبازده ها در نهایت منجر به پرداخت تسهیلاتی بالغ بر 22 هزار میلیارد تومان از سوی بانکها به طرحهای اشتغالزایی شد که با تغییرمحمد جهرمی از مسند وزارت کار، پرونده زودبازده ها نیز به نحوی راهی بایگانی شد.

شیخ الاسلامی نیز به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی دولت دهم، طرحی را از فیلتر تصویب دولت و مجلس گذراند که طی آن، قرار است توسعه مشاغل افراد در خانه ها محور کار قرار گیرد با این شباهت به زودبازده ها که سوخت اصلی هر دو طرح تسهیلات بانکی است و با این تفاوت که زودبازده ها به دنبال راه اندازی بنگاه‌هایی در خارج از منازل و مشاغل خانگی به دنبال بردن کار به منازل است.

سوخت اصلی لکوموتیو مشاغل خانگی

نگاه به طرحهای اشتغالزایی دولت در سالهای گذشته از زاویه ای دیگر نشان دهنده تلاش دولت برای پاسخگویی به این نیاز بزرگ کارجویان که همان یافتن یک فرصت شغلی است بوده تا جایی که دولت امیدوار بود بتواند با کمک سیستم بانکی کشور، سالیانه تا 1.2میلیون فرصت شغلی جدید برای کنترل نرخ بیکاری ایجاد کند.

هرچند آمارهایی نیز از سویی مراکز قابل استناد و معتبر از جمله مرکز پژوهشهای مجلس، بانک مرکزی، سازمان بازرسی و حتی پلیس در وصف و کیفیت اجرای آخرین طرح عملیاتی شده دولت برای اشتغالزایی (زودبازده ها) مطرح شد، ولی خود این مسئله که برای رفع نیازهای شغلی 2.5 تا 4 میلیون نفر بیکار کشور طبق آمارهای رسمی و غیررسمی، تلاش شده قابل ستایش است.

رئیس جمهور: بیکاری ریشه کن می شود

اخیرا در این خصوص رئیس جمهور موضع گیریهای روشن تری ارائه کرده است به نحوی که وی در اظهاراتش از تلاش دولت خود برای ریشه کنی بیکاری تا پایان کار دولت دهم خبر داد که باید گفت حداقل در دهه گذشته به این صورت موضوع بیکاری از سوی یک مقام ارشد کشور هدفگذاری نشده بود.

وی که به تحقق این امر تا پایان دوره ریاست جمهوری خود امیدوار است و این موضوع را مطرح می کند، به جمعیت بیکاران و کارجویان کشور نوید داده است که دولت تلاش خواهد کرد موضوع بیکاری را برای همیشه حل کند و برای آن راهکارهای مناسبی نیز اندیشیده خواهد شد.

آخرین اظهار نظر رئیس جمهور در مورد هدفگذاری دولت برای ایجاد فرصتهای شغلی علاوه بر راه اندازی جلسات شورای عالی اشتغال با حضور وزرای اقتصادی دولت، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و صنعت، پاسخ به این سئوال است که چرا با وجود منابع عظیم کشور، باید بیکار داشته باشیم؟

وی تاکید کرده است که از ابتدای سال 90 علاوه بر محور قرار گرفتن تلاش دولت برای اصلاح نظام بانکی و مالیاتی کشور، ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان بیکار نیز صورت خواهد پذیرفت.

کارجویان امیدوار باشند

ولی الله صالحی عضو شورای عالی کار در گفتگو با مهر در خصوص اظهارات رئیس جمهور مبنی بر محور قرار گرفتن ایجاد فرصتهای جدید شغلی از ابتدای سال آینده و اینکه این موضوع تا پایان دولت دهم به کلی حل خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه در سالهای گذشته به مسئله رفع بیکاری به این صورت پرداخته نشده بود و جزو برنامه های اصلی دولت ها مطرح نبوده است، این اقدام باید به فال نیک گرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه کارجویان و افرادی که متقاضی کار هستند باید نسبت به این موضوع جدید که از سوی رئیس جمهور مطرح شد امیدوار باشند، اظهار داشت: اگر طرح تحول اقتصادی که از سوی دولت هم اکنون در حال اجرا است به درستی مسیر پیش بینی شده اولیه خود را طی کند و با نظارت و برنامه ریزی همراه باشد، منابع جدیدی در این بخش حاصل می شود.

صالحی، تزریق منابع جدید برای ایجاد فرصتهای جدید شغلی را باعث کاهش نرخ بیکاری و پاسخگویی به نیازهای کارجویان دانست و بیان داشت: با این حال مسئله اصلی این است که باید تلاش شود تا مشاغل موجود فعلی نیز حفظ شوند.

این مقام مسئول در حوزه کارگری با تاکید بر وجود مشکلات و مسائل مربوط به ناپایداری در برخی مشاغل موجود، افزود: هم اکنون شرایط برخی بنگاههای تولیدی به نحوی است که با وجود شاغل بودن افراد بسیاری در آنها، عملا از ظرفیت واقعی نیروی کار در محیط های کارگاهی استفاده نمی شود.

حفظ مشاغل موجود

وی تصریح کرد: بنابراین ابتدا باید فضای اشتغال موجود کشور به سمت پایداری برود و مورد حمایت واقع شود تا بعد از آن بتوان به سراغ بنگاهها و پروژه های جدید برای ایجاد اشتغال حرکت کرد.

صالحی ایجاد منابع جدید برای اشتغال را کار مشکلی دانست و در عین حال، گفت: اینکه طی سالهای گذشته موضوع مربوط به اشتغال از سوی رئیس جمهور به عنوان یکی از محوری ترین و اصلی ترین برنامه های دولت قرار می گیرد، نکته مثبتی است.

عضو شورای عالی کار بیان داشت: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می تواند منابع زیادی را که تاکنون به هدر می رفت را تجمیع و در جهت تحقق برنامه هایی مانند اشتغالزایی قرار دهد. در هر حال این اقدام یک فراز مثبتی خواهد بود.

به گفته وی، باید در مورد تکمیل ظرفیت واحدهایی که هم اکنون مشغول به فعالیت هستند نیز حرکت کنیم و لازم است تا این بخش در اولویت کارها قرار داده شود. ساماندهی اشتغال در این حوزه خود منجر به ایجاد فرصتهای جدید شغلی در کشور می شود.

به گزارش مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار نیز با اعلام اینکه در 10 ماه سالجاری 1.3میلیون شغل جدید در کشور ایجاد شده است، از کاهش نرخ بیکاری فصول تابستان و پائیز سالجاری خبر داده است.

در همین حال، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور با اعلام اینکه تعهد ایجاد 1.1 میلیون شغل جدید استانها در سالجاری محقق شده است، گفته است: برای سال آینده حداقل ایجاد 2 میلیون شغل جدید هدفگذاری می‌شود.