رخدادهای انقلاب باید در قالب هنر به کودکان منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، پرویز ابراهیمی ظهر یکشنبه در کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر استان همدان گفت: دهه فجر فرصت مناسبی برای تبیین ارزش های انقلاب اسلامی و انتقال این ارزش ها به کودکان ونوجوانان است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان کمیته کودک و نوجوان را یکی از کمیته های مهم در برنامه ریزی برای انجام فعالیت ها در ایام دهه فجر دانست و با بیان اینکه انقلاب اسلامی امتداد قیام عاشورا است، افزود: باید قیام امام حسین(ع )را با استفاده از شیوه های مختلف فرهنگی با بصیرت و آگاهی و به دور از احساسات به کودکان شناساند.

وی گفت: در نظام جمهوری اسلامی مسئولان نظام با تشکیل محفل های دینی، کلاس های قرآنی و امور مذهبی برای آحاد جامعه در پیشبرد اهداف انقلاب و نظام الهی تلاش می کنند.

مسئول کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر استان همدان با تاکید بر اینکه زمینه مناسبی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای انجام فعالیت های متناسب با ایام دهه فجر ایجاد شده، اظهار داشت: مربیان این نهاد فرهنگی باید به صورت ویژه و با روحیه جهادی در ایجاد یک جامعه مهدوی تلاش کنند.

وی خاطرنشان کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با دارا بودن 9 کمیته شهرستانی و27مرکز فرهنگی هنری ثابت، شش کتابخانه سیار و سه واحد پستی با مسئولیت کمیته کودک و نوجوان استان همدان فعالیت دارد.

وی گفت: این کمیته به منظور آشنا کردن کودکان و نوجوانان با انقلاب و آرمان ها و اهداف نظام جمهوری اسلامی و فراهم کردن زمینه حضور پرشکوه آنان در راهپیمایی 22 بهمن ماه تشکیل شده است.

ابراهیمی برنامه ریزی و بستر سازی مناسب برای آشنایی هر چه بیشتر کودکان و برگزاری آیین های مختلف فرهنگی هنری را از وظایف کمیته کودک ونوجوان استان همدان بر شمرد و گفت: الگو سازی مناسب به منظور هدایت کودکان و نوجوانان برای پیشبرد اهداف و آرمان های انقلاب و از دیگر وظایف کمیته کودک و نوجوان است.