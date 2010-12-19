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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۵۴

در گفتگو با مهر اعلام شد:

افزایش قیمت بنزین ترافیک بزرگراههای تهران را کاهش داد

افزایش قیمت بنزین ترافیک بزرگراههای تهران را کاهش داد

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تغییر قیمت بنزین در کاهش ترافیک امروز تهران تاثیر گذار بوده گفت: پیش بینی می کنم در روزهای آینده ترافیک پایتخت کمتر شود.

سردار حسین رحیمی با بیان اینکه هدفمندی یارانه ها و تغییر قیمت بنزین در کاهش ترافیک شهر تهران بی تاثیر نیست گفت: باید وضعیت ترافیک در روزهای آینده نیز بررسی شود تا بتوان در این باره نظر قطعی اعلام کرد.    

رئیس پلیس راهور تهران تصریح کرد: کاهش 10 درصدی ترافیک صبحگاهی امروز یکشنبه به خصوص در بزرگراهها نسبت به روزهای عادی نشان داد که تغییر قیمت بنزین در ترافیک تهران بی تاثیر نبوده است با این حال پیش بینی می کنم در روزهای آینده نیز ترافیک پایتخت کمتر شود.

وی تصریح کرد: این مسئله بسیار مهم است که زمینه تردد بیشتر مردم با وسایل حمل و نقل عمومی فراهم شود تا مردم راحت تر با این موضوع کنار بیایند.
 

کد مطلب 1213073

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