معادن ناایمن زغالسنگ کرمان را تعطیل کنید

کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به حادثه تاسف بار معدن هجدک و مدفون شدن چهار معدنچی در آوار این معدن اظهارداشت: باید ابراز تاسف کنم که مسئله اطلاع رسانی این حادثه دردناک تحت تاثیر سایر اخبار هفته گذشته قرار گرفت و توجه لازم در این خصوص صورت نگرفت زیرا این موضوع دارای اهمیت بالایی است.

وی گفت: با وجود تمام اقدامات و تلاشهایی که دستگاههای مرتبط در خصوص آوار برداری معدن انجام داده اند اما پس از شش روز همچنان معدنچیان به دلیل حجم بالای ریزش و همچنین نوع ریزشهای متوالی معدن از عمق این معادن خارج نشده اند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نباید زحماتی که در طول این شش روز انجام شده و همچنان ادامه دارد را نادیده گرفت اما از سوی دیگر باید به این مسئله توجه شود که ایمنی در معادن زغالسنگ استان کرمان مورد غفلت قرار گرفته است.

وی با اشاره به سابقه اجرایی خود در استان کرمان گفت: در زمان زمین لرزه بم و زرند نیز همه مسئولان بر این نکته توجه داشتند که باید پیشگیری قبل از بروز حادثه صورت گیرد و در خصوص معادن زغالسنگ نیز باید سراغ این برویم که ضرایب ایمنی معادن را بالا ببریم.

اکثر معادن زغالسنگ کرمان ضریب ایمنی مطلوبی ندارند

وی ادامه داد: متاسفانه امروز اکثر معادن زغالسنگ استان کرمان به لحاظ ایمنی با مشکلات جدی مواجه هستند و ضریب ایمنی کارگران در معادن بسیار پائین است و علیرغم شعارهایی که در خصوص اول ایمنی و بعد کار داده می شود عملا شاهد هستیم که چنین مسئله در معادن کرمان روی نمی دهد.

این مسئول اضافه کرد: هم اکنون تمام مسئولان در حوزه های مختلف اجرایی، قانون گذاری و قضایی نسبت به پیگیری دلایل بروز این حادثه موظف هستند و باید مسئولان و با جدیت کار را دنبال کنند.

طی دو سال گذشته دهها نفر در معادن کرمان جان خود را از دست داده اند

وی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته دهها نفر درمعادن کرمان جان خود را از دست داده اند گفت: آیا از دست رفتن جان این عده به عنوان یک هشدار کافی نیست؟

نماینده مردم کرمان و راور اضافه کرد: اگر قرار است به هر دلیلی ایمنی لازم را در معادن نداشته باشیم بهتر است که از ادامه کار این معادن جلوگیری شود و باید درب این معادن را ببندیم.

کریمی اضافه کرد: صرفا برای تولید و توجیه اقتصادی نباید اجازه فعالیت اینگونه معادن را داد و جان انسانها را با خطر مواجه کرد.

استانداردهای معادن کرمان باید افزایش یابد

وی تاکید کرد: باید ایمنی در معادن فعال کرمان افزایش یابد و استانداردهای لازم در این معادن در نظر گرفته شود و در صورت لزوم اصلاحاتی صورت گیرد.

وزیر صنایع و معادن باید پاسخگو باشد

وی در خصوص سوال نمایندگان مجلس از وزیر صنایع و معادن گفت: با توجه به حساسیت موضوع جمعی از نمایندگان مجلس امروز در این خصوص سوالی را از وزیر صنایع و معادن مطرح کردند.

وی گفت: امیدواریم این مسئله موجب شود حساسیتها در خصوص ایمنی معادن کرمان افزایش یابد.

کریمی در ادامه از فعالیتهای استانداری کرمان و دستگاههای مرتبط تشکر کرد و گفت: از دقایق ابتدایی تمام امکانات استان بسیج شده است اما نوع حادثه به گونه ای است که عملیات با کندی پیش می رود.

وی همچنین به خانواده کارگرانی که در این حادثه جان خود را از دست داده اند تسلیت گفت.

روز سه شنبه هفته گذشته به دلیل ریزش معدن هجدک کرمان چهار معدنچی در زیر آوار مدفون شدند که در ساعات ابتدایی جسد یکی از این کارگران از زیر آوار بیرون آورده شد اما تلاشها برای خارج کردن سه کارگر دیگر پس از شش روز همچنان بی نتیجه مانده است.