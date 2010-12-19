تمرینات تیم ملی در ورزشگاه های الغرافه و العربی/ 17 دی نخستین تمرین

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ایران که درگروه چهارم رقابتهای فوتبال جام ملتهای آسیا با تیم های عراق، کره شمالی و امارات همگروه است ساعت 13:30روز پنج شنبه 16 دی ماه 1389 وارد شهر دوحه پایتخت قطرخواهد شد و کادر فنی و بازیکنان روز جمعه 17 دی ماه نشست فنی را برگزار خواهند کرد.

بر این اساس جلسه هماهنگی تیم های حاضر در گروه چهارم رقابتهای جام ملتهای آسیا روز 19 دی ماه ساعت 9:30 صبح در هتل چهارفصل (Four Seasons Hotel) محل استقرار کمیته برگزاری رقابتهای جام ملتهای آسیا با حضور سرپرست تیم ملی ، مدیر رسانه ای و همچنین پزشک تیم برگزارخواهد شد. در این جلسه باید پیراهن های اول و دوم بازیکنان تیم ملی و پیراهن های دروازه بانان برای کنترل توسط سرپرست تیم به مسئولان برگزاری ارائه شود.



نخستین تمرین تیم ملی ایران در قطر ساعت 19 تا 21 روز 17 دی ماه در زمین شماره دو ورزشگاه الغرافه برگزار خواهد شد و این تمرینات از روز دوم در دو نوبت صبح و عصر پیگیری خواهد شد .



دومین روز تمرینات تیم ملی در دو نوبت صبح وبعد ازظهر (11 تا 13 و 19 تا 21) روز 18 دی ماه در ورزشگاه العربی برگزار می شود.



تیم ملی روز سوم یک نوبت در زمین شماره دو ورزشگاه الغرافه از ساعت 19 تا 21 تمرین خواهد کرد. روز چهارم تمرینات تیم ملی 21 دی ماه در یک نویت و از ساعت 11 تا 13 در زمین شماره دو ورزشگاه الغرافه برگزار می شود.



برنامه تمرینات سایر روزهای تیم ملی در قطر به این قرار است:

22 دی ماه – 11 تا 13 زمین شماره دو ورزشگاه الغرافه

23 دی ماه – 11تا 13 و 19 تا 21 زمین شماره دو ورزشگاه الغرافه

26 دی ماه – 11تا 13 زمین شماره دو ورزشگاه الغرافه

27 دی ماه – 11 تا 13 و 19 تا 21 زمین شماره دو ورزشگاه الغرافه

28 دی ماه - 19 تا 21 زمین شماره دو ورزشگاه الغرافه



پانزدهمین دوره رقابتهای فوتبال جام ملت های آسیا از روز 17 دیماه تا 9 بهمن ماه سالجاری به میزبانی قطر برگزار می شود که تیم ملی فوتبال ایران در گروه چهارم این دوره از بازیها با تیم های ملی عراق ، کره شمالی و امارات همگروه است و روز 21 دیماه در نخستین دیدار به مصاف عراق خواهد رفت.