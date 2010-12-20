بیمه نشدن مداحان بدلیل کمبود بودجه/ دقت نظر بیشتر در جذب مداحان

سیدمرتضی توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی اهمیت نگرانی‌های بزرگان دینی کشور و دغدغه‌های آنها در رابطه با عرصه مداحی و آسیب‌های وارده در سال‌های اخیر، نمایندگان این بنیاد در جذب و هدایت مداحان هر استان و منطقه دقت‌نظر بیشتری خواهند داشت.

وی افزود: این بنیاد از نمایندگان و شوراهای استانی خود خواسته دقت و نظارت جدی‌تری بر اشعار، مقتل خوانی ها و سبک‌های عزاداری داشته باشند تا این معیارها و مؤلفه ها طبق نظر بزرگان دینی در میان جامعه مداحان رعایت شود.

توکلی با اشاره به اینکه این اقدام در بدنه 30 استان بنیاد دعبل بعنوان قوی ترین صف فرهنگی مداحی و سامان داده شده در کشور صورت گرفته یادآور شد: هدف از این اقدام حرکت مداحان با قوت بیشتر به سوی اهداف فرهنگی تر و مؤثرتر است.

مدیرعامل بنیاد دعبل اظهار داشت: مداحان درحال حاضر با حمایت سازمان تبلیغات اسلامی کتابهای بسیار خوبی در اختیار دارند که در همه استان‌ها از آن‌ها استفاده می‌شود. درعرصه مطبوعاتی هم ماهنامه خیمه در طول سال به هیئتها ارسال می شود و مداحان نیز بعنوان عضویی از هیئتها از مطالب آن استفاده می کنند. دلسوزان عرصه دین از مداحان انتظار دارند از این منابع استفاده بهینه کرده و در انتخاب های خود به اشعار صحیح و مقاتل معتبر و تاریخ صحیح بها بدهند.

وی اضافه کرد: این بنیاد توسط نمایندگان استانی‌ خود که پیش از آنکه امین بنیاد دعبل باشند امین مداحان محسوب می شوند، معیارها و شاخصها تعیین شده را در اختیار مداحان قرار داده است.

توکلی در رابطه با تحولاتی که در زمینه بیمه مداحان در بنیاد دعبل خزاعی شکل گرفته اظهار داشت: سال گذشته بنیاد در بودجه نوشته شده توسط دولت افزایش بودجه نداشت در نتیجه موفق نشدیم تعدادی از مداحان که در نوبت بیمه شدن بودند را بیمه کنیم.

وی همچنین گفت: تا این لحظه تنها نیمی از اعتبارات بودجه برای بنیاد دعبل چون سایر نهادهای فرهنگی تحقق یافته است.

توکلی یادآور شد: در طول سال تعداد قابل‌توجهی از مداحان که نیاز به حمایت بیمه‌ای دارند به سن 60 سالگی می رسند که با توجه به کمبود بودجه ما نمی توانیم آنها را بیمه کنیم و این از جهت سیستم حمایتی امری غیرقابل جبران است.