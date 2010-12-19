آمادگی وزارت راه برای دریافت گزارشهای مردمی

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت راه و ترابری همزمان با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌‌ها آمادگی خود را برای دریافت گزارش‌ها و دریافت مردمی در سراسر کشور اعلام کرد.

در حال حاضر هیچ‌‌گونه افزایش قیمتی در نرخ بلیت قطار و هواپیما نداریم و میزان افزایش قیمت جابه‌جایی کالا و مسافر برون شهری توسط ناوگان جاده‌‌ای در هر استان متناسب با میزان تقاضا و شرایط استان مربوطه توسط کمیته‌های حمل و نقل اعلام خواهد شد.

خدمات پروازی و ریلی جزو خدماتی هستند که بسته‌های حمایتی به آنها تعلق می‌گیرد و در حال حاضر براساس مصوبه‌ی دولت هیچ گونه افزایشی در نرخ بلیت قطار و هواپیما نخواهیم داشت.

بنابر این گزارش شماره تلفن 139 و شماره پیامک 3000139 آماده دریافت پیام‌های مردمی در خصوص قیمت بلیت قطار در تمامی خطوط ریلی کشور است.

همچنین شماره تلفن 66025329 و 61022355، 61022003 سازمان هواپیمایی کشوری آماده دریافت شکایات مردمی در خصوص قیمت بلیت هواپیما است. شماره تلفن 64626338 و 46623448 شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) نیز آماده دریافت شکایات مردمی است.

بنابر این گزارش شماره دریافت پیامک 3000142 و شماره ارتباط مستقیم 88804400 آماده دریافت شکایات مردمی در زمینه قیمت بلیت ناوگان برون شهری جاده ای است.

وزارت راه و ترابری علاوه بر دریافت شکایات مردمی به منظور پاسخگویی در شقوق حمل و نقل از جمله بخش ریلی، جاده ای، هوایی و هواشناسی در طول شبانه روز آماده پاسخگویی به شهروندان است. شماره تلفن 134 به عنوان سیستم هواگو به صورت تلفن گویا اطلاعات هواشناسی را به شهروندان ارائه می دهد.

همچنین مسافران بخش هوایی نیز می توانند برای کسب اطلاعات از وضعیت پروازها با شماره تلفن سه رقمی 199 تماس حاصل کنند.

بر اساس این گزارش، مسافران جاده ای نیز به منظور کسب اطلاعات در مورد وضعیت جاده ها، مسافت ها و انتخاب بهترین مسیر و دیگر موارد می توانند با شماره تلفن 141 تماس بگیرند.

شماره سه رقمی 139 نیز به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی در زمینه حرکت قطارها، فروش بلیت و دیگر موارد است.

همچنین اداره کل روابط عمومی وزارت راه و ترابری به صورت شبانه روزی از طریق شماره تلفن های 1-82244090 و شماره دریافت پیامک 30007070 آمادگی دریافت نظرها و پیشنهادها را دارد.