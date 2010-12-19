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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۲۱

با اجرای قانون هدفمندی؛

ساختار مصرف انرژی در 1100 واحد دامی مازندران اصلاح می شود

ساختار مصرف انرژی در 1100 واحد دامی مازندران اصلاح می شود

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اصلاح ساختار مصرف انرژی در هزار و 150 واحد مرغ گوشتی و دامی استان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله تورنگ بعد از ظهر یکشنبه در  جلسه مشترک سازمان بازرگانی و جهاد کشاورزی مازندران در ساری با تأکید بر اجرای دقیق طرح هدفمند کردن یارانه ها در بخش کشاورزی از تغییر و اصلاح ساختار مصرف انرژی در تعداد 740 واحد مرغ گوشتی و407 واحد دامداری بالای 20 رأسی با حمایت دولت در قالب کمکهای بلاعوض و تسهیلات اعتباری خبر داد.

وی افزود: بقیه واحدهای تولیدی براساس تخصیص اعتبارات مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

تورنگ  خاطرنشان کرد: ایجاد فروشگاههای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی توسط سازمان تعاون روستایی می تواند نقش اساسی در عرصه  محصولات جهت حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان ایفا کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: سازمان بازرگانی اعلام آمادگی کرده  تا کالاهای اساسی را تأمین و در این مکان ها که در تمامی شهرستانها دائر خواهد شد توزیع کنند.

وی همکاری تنگاتنگ جهاد کشاورزی و بازرگانی در اجرای این طرح مهم که امری بسیار حیاتی و نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور بوده را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: در ماه های اول اجرای طرح باید نظارت و دقت بیشتری انجام پذیرد.

عباس علی وفائی نژاد، رئیس سازمان بازرگانی مازندران در این جلسه سازمان جهاد کشاورزی و بازرگانی را دو دستگاه مهم که به عنوان بازوی حمایتی از تولیدکنند گان  ومصرف کنندگان توصیف کرد .

وی از افزایش تعداد بسته های حمایتی و نظارتی از دو بسته به هفت بسته خبر داد و افزود: این حمایت ها در قالب های مختلف وتسهیلات و کمک های بلاعوض به مردم است.

وی گفت: با هدفمند کردن یارانه ها به طبع هزینه های تولید افزایش خواهد یافت ولی دولت با حمایت های ویژه این افزایش ها را به حداقل می رسد.

وفایی نژاد ، اصلاح ساختار نظام توزیع را از پروژه های مهم طرح هدفمند کردن یارانه ها توصیف کرد که در این راستا 10پروژه تعریف شده است و در حال عملیاتی شدن است.

وی بسته تنظیم بازار و ذخیره سازی را یکی دیگر از بسته های مهم ذکر کرد و افزود: 13 قلم کالای اساسی در بسته تنظیم بازار و ذخیره سازی قرار دارند که مردم در تأمین کالاهای اساسی مشکل نداشته باشند.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران گفت: تعداد 849 واحد انبار و سردخانه در استان وجود در آن نگهداری 180 هزار تن انواع محصول امکان پذیر است که از این میزان 100 هزار تن آن مواد غذائی است وی افزود: نگاه ما حمایت از تولیدات داخلی است.

وی بازرسی را یکی از محورهای اساسی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها برشمرد و گفت: بازرسی در زمان خود به وظایف قانونی عمل خواهد کرد.

وی از آمادگی سازمان بازرگانی در راستای تأمین اقلام مورد نیاز فروشگاه های عرضه مستقیم کالا خبر داد.

کد مطلب 1213090

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