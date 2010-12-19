ساختار مصرف انرژی در 1100 واحد دامی مازندران اصلاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله تورنگ بعد از ظهر یکشنبه در جلسه مشترک سازمان بازرگانی و جهاد کشاورزی مازندران در ساری با تأکید بر اجرای دقیق طرح هدفمند کردن یارانه ها در بخش کشاورزی از تغییر و اصلاح ساختار مصرف انرژی در تعداد 740 واحد مرغ گوشتی و407 واحد دامداری بالای 20 رأسی با حمایت دولت در قالب کمکهای بلاعوض و تسهیلات اعتباری خبر داد.

وی افزود: بقیه واحدهای تولیدی براساس تخصیص اعتبارات مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

تورنگ خاطرنشان کرد: ایجاد فروشگاههای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی توسط سازمان تعاون روستایی می تواند نقش اساسی در عرصه محصولات جهت حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان ایفا کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: سازمان بازرگانی اعلام آمادگی کرده تا کالاهای اساسی را تأمین و در این مکان ها که در تمامی شهرستانها دائر خواهد شد توزیع کنند.

وی همکاری تنگاتنگ جهاد کشاورزی و بازرگانی در اجرای این طرح مهم که امری بسیار حیاتی و نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور بوده را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: در ماه های اول اجرای طرح باید نظارت و دقت بیشتری انجام پذیرد.

عباس علی وفائی نژاد، رئیس سازمان بازرگانی مازندران در این جلسه سازمان جهاد کشاورزی و بازرگانی را دو دستگاه مهم که به عنوان بازوی حمایتی از تولیدکنند گان ومصرف کنندگان توصیف کرد .

وی از افزایش تعداد بسته های حمایتی و نظارتی از دو بسته به هفت بسته خبر داد و افزود: این حمایت ها در قالب های مختلف وتسهیلات و کمک های بلاعوض به مردم است.

وی گفت: با هدفمند کردن یارانه ها به طبع هزینه های تولید افزایش خواهد یافت ولی دولت با حمایت های ویژه این افزایش ها را به حداقل می رسد.

وفایی نژاد ، اصلاح ساختار نظام توزیع را از پروژه های مهم طرح هدفمند کردن یارانه ها توصیف کرد که در این راستا 10پروژه تعریف شده است و در حال عملیاتی شدن است.

وی بسته تنظیم بازار و ذخیره سازی را یکی دیگر از بسته های مهم ذکر کرد و افزود: 13 قلم کالای اساسی در بسته تنظیم بازار و ذخیره سازی قرار دارند که مردم در تأمین کالاهای اساسی مشکل نداشته باشند.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران گفت: تعداد 849 واحد انبار و سردخانه در استان وجود در آن نگهداری 180 هزار تن انواع محصول امکان پذیر است که از این میزان 100 هزار تن آن مواد غذائی است وی افزود: نگاه ما حمایت از تولیدات داخلی است.

وی بازرسی را یکی از محورهای اساسی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها برشمرد و گفت: بازرسی در زمان خود به وظایف قانونی عمل خواهد کرد.

وی از آمادگی سازمان بازرگانی در راستای تأمین اقلام مورد نیاز فروشگاه های عرضه مستقیم کالا خبر داد.