نظامنامه زیباسازی پایتخت به زودی ابلاغ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد شوشتری اظهار کرد: دراین نظامنامه 11 آیتم زیبا سازی شامل نورپردازی، پیاده روسازی، مبلمان شهری و.. همچنین زمان مورد نیاز بررسی و تایید طرح های مورد نظر زیباسازی تعیین شده است.

وی افزود: در این نظامنامه طرح های زیباسازی به صورت ناحیه ای، منطقه ای، شهری، ملی و فراملی تقسیم بندی شده و مسیرهای لازم برای تصویب طرح ها و تعیین بودجه آنها نیز به روشنی مشخص شده است.

شوشتری با بیان اینکه در این نظامنامه تکالیف سازمان زیباسازی و حقوق این سازمان نسبت به معاونت ها و دیگر سازمان ها و فعالیت هایی که آنها باید انجام دهند مشخص شده است، به ضرورت تدوین آن اشاره کرد و افزود: سازمان زیباسازی یک سازمان چند وجهی است ، بخشی از فعالیت های سازمان در ارتباط با شهرسازی ، برخی دیگر در ارتباط با حمل و نقل ،برخی مرتبط با فنی و عمران و عمده فعالیت ها نیز درارتباط با معاونت خدمات شهری است که تمام این فعالیت ها و محدوده عملکرد و اختیارات آنها باید به خوبی تعیین شود.

وی ادامه داد: عملکرد مناطق شهرداری در بحث زیباسازی نیز باید با مجوز سازمان زیباسازی باشد و تمام فعالیت ها در یک جا تصمیم گیری شود و مسولیت پاسخگویی نیز به عهده سازمان باشد ، به همین دلیل نظامنامه زیباسازی تدوین شده است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی با اشاره به برخی اقدامات مناطق و نواحی در بحث زیباسازی که مغایر با اصول کارشناسی است گفت: در این نظامنامه تعیین شده است که اینگونه اقدامات و تصمیم گیری ها تنها توسط سازمان انجام شود چراکه کاری ستادی و نیازمند کارشناسی است و نواحی نیز اجراکننده آن هستند.

شوشتری ادامه داد: تلاش خواهیم کرد این نظامنامه بر اساس دستور شهردار تهران، هرچه سریعتر به تمام مناطق و معاونت های شهرداری تهران ابلاغ شود تا روند و رویه اقدامات زیباسازی براین اساس پیش رود.