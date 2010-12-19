سرمایه گذاری در بخش آموزش لرستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حبیب الله دهمرده ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به اهمیت رسالت آموزش و پرورش، اظهار داشت: باید در این بخش سرمایه گذاری های وی‍ژه ای انجام شود.

وی تصریح کرد: باید به مقوله آموزش با نگاه سرمایه گذاری پرداخته و با مکاتبات و رایزنی با مسئولان ملی در راستای رفع مشکلات آموزشی استان تلاش شود.

استاندار لرستان در ادامه همچنین با اشاره به تشکیل پژوهشکده آموزش و پرورش در استان نیز افزود: باید با کسب موافقت نامه اصولی در راستای اجرایی کردن این مهم نیز تلاش شود.

دهمرده همچنین به ساخت مدارس جدید در استان اشاره کرد و اظهار داشت: شرکت های آب، برق و گاز استان نیز باید با برنامه ریزی دقیق در رفع مشکلات مدرسه سازی استان همکاری کنند تا مدارس در سریعترین زمان ساخته شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان نیز در این جلسه در سخنانی عنوان کرد: با توجه به دستور مقام عالی وزارت مبنی بر ثبت معلمان شهید به عنوان مدیران مدارس عشق و ایثار و شهادت، خانواده های 187 معلم شهید لرستان از مزایای حق مدیریت ترفیع احکام بهره مند و فوق العاده شغل آنان نیز از ارشد به خبره ارتقاء پیدا خواهد کرد.

علی ماکنعلی در بخش دیگری از سخنان خود طرح رابطین نماز را اقدامی ارزشمند در جهت ترویج بیشتر فرهنگ غنی نماز در مدارس و ترغیب عملی دانش آموزان به اقامه نماز برشمرد و خاطرنشان کرد: در قالب این طرح 380 رابط نماز برنامه های اقامه نماز را پیگیری می کنند.

وی ادامه داد: آموزش عملی نماز، ساماندهی ائمه جماعات مدارس و نظارت در بهسازی نمازخانه ها در دو هزار و 500 آموزشگاه استان توسط این رابطان نظارت و پیگیری می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان همچنین در ادامه به فعالیتهای حوزه پژوهش اشاره کرد و گفت: تصویب ارتقاء گروه تحقیقات و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش لرستان به پژوهشکده تعلیم و تربیت پس از تائید شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از نیازهای پژوهشی استان برای فرهنگیاناست.

ماکنعلی یادآور شد: با تصویب این خواسته در شورای آموزش و پرورش استان مقدمات اجرایی تاسیس پژوهشکده تعلیم و تربیت استان فراهم می شود.