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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۴۸

فرهنگستان هنر و مجمع تشخیص، تفاهم‌نامه فرهنگی امضا کردند

فرهنگستان هنر و مجمع تشخیص، تفاهم‌نامه فرهنگی امضا کردند

تفاهم‌‌نامه همکاری‌های فرهنگی و هنری میان معاونت علمی و پژوهشی فرهنگستان هنر و معاونت پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی مرکز مطالعات استراتژیک تشخیص مصلحت نظام منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی نشستی که روز سه‌شنبه، 18 آبان، در فرهنگستان هنر تشکیل شد، تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک میان معاونت علمی‌پژوهشی فرهنگستان هنر و معاونت پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی مرکز مطالعات استراتژیک تشخیص مصلحت نظام منعقد شد.

همکاری در سیاست گذاری، تصمیم سازی و بازمهندسی ساختار پژوهش و آموزش فرهنگی و هنری، تشکیل گروه‌های میان رشته‌ای هنر از جمله رسانه و هنر، آینده پژوهشی و هنر، برگزاری کنفرانس‌های مشترک برای ارتقای علمی و فرهنگی جامعه هنری، راه‌اندازی کرسی‌های نظریه پردازی در حوزه فرهنگ و هنر، تدوین و تعریف طرح‌های کلان در حوزه فرهنگ و هنر و انتشار دستاوردهای علمی و پژوهشی به صورت کتاب و پژوهشنامه از جمله مصوبات این جلسه بود.
 

کد مطلب 1213101

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