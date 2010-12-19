به گزارش خبرگزاری مهر، طی نشستی که روز سهشنبه، 18 آبان، در فرهنگستان هنر تشکیل شد، تفاهمنامه همکاریهای مشترک میان معاونت علمیپژوهشی فرهنگستان هنر و معاونت پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی مرکز مطالعات استراتژیک تشخیص مصلحت نظام منعقد شد.
همکاری در سیاست گذاری، تصمیم سازی و بازمهندسی ساختار پژوهش و آموزش فرهنگی و هنری، تشکیل گروههای میان رشتهای هنر از جمله رسانه و هنر، آینده پژوهشی و هنر، برگزاری کنفرانسهای مشترک برای ارتقای علمی و فرهنگی جامعه هنری، راهاندازی کرسیهای نظریه پردازی در حوزه فرهنگ و هنر، تدوین و تعریف طرحهای کلان در حوزه فرهنگ و هنر و انتشار دستاوردهای علمی و پژوهشی به صورت کتاب و پژوهشنامه از جمله مصوبات این جلسه بود.
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