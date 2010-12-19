به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حقیقی دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس پس از شکست 4 بر یک عصر امروز تیمش برابر صبای قم گفت: بهتر است کادر فنی در این مورد اظهار نظر کند. من صحبتی در مورد این شکست ها ندارم.

نورمحمدی مدافع تیم فوتبال پرسپولیس نیز در این مورد گفت: هواداران حق دارند که از این نتایج دلخور و ناراحت باشند. نمی دانم مشکل تیم ما کجاست که تن به چنین شکست هایی می دهیم.

مازیار زارع هافبک میانی تیم فوتبال پرسپولیس نیز خاطرنشان کرد: ما بدشانس هستیم . در دیدار برابر صبا در شرایطی که برای جبران گل نخست تلاش می کردیم گل دوم را هم دریافت کردیم و شیرازه تیم ما از هم پاشید. فوتبال را ما بازی می کردیم و گل ها را صبا زد. نمی دانم چرا چنین شرایطی در تیم ما ایجاد شده است. علت این باخت ها را هم نمی دانیم.

شیث رضایی مدافع و کاپیتان پرسپولیس نیز گفت: من نمی خواهم در این مورد مصاحبه کنم. رضایی به اصرار خبرنگاران هم حاضر به گفتگو نشد.

حبیب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس هم پس از شکست 4 بر یک تیمش حاضر به گفتگو با خبرنگاران نشد و صحبت با آنها را به بعد از حضور در رختکن موکول کرد.