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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۴۶

کاشانی مصاحبه نکرد/

اظهار نظر پرسپولیسی‌ها پس از شکست برابر صبا/ نمی‌دانیم چرا می‌بازیم!

اظهار نظر پرسپولیسی‌ها پس از شکست برابر صبا/ نمی‌دانیم چرا می‌بازیم!

بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس پس از متحمل شدن پنجمین شکست متوالی اعلام کردند نمی دانند چرا این تیم به چنین روزی افتاده است!

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حقیقی دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس پس از شکست 4 بر یک  عصر امروز تیمش برابر صبای قم گفت:  بهتر است کادر فنی در این مورد اظهار نظر کند. من صحبتی در مورد این شکست ها ندارم.

نورمحمدی مدافع تیم فوتبال پرسپولیس نیز در این مورد گفت: هواداران حق دارند که از این نتایج دلخور و ناراحت باشند. نمی دانم مشکل تیم ما کجاست که تن به چنین شکست هایی می دهیم.

مازیار زارع هافبک میانی تیم فوتبال پرسپولیس نیز خاطرنشان کرد: ما بدشانس هستیم . در دیدار برابر صبا در شرایطی که برای جبران گل نخست تلاش می کردیم گل دوم را هم دریافت کردیم و شیرازه تیم ما از هم پاشید. فوتبال را ما بازی می کردیم و گل ها را صبا زد. نمی دانم چرا چنین شرایطی در تیم ما ایجاد شده است. علت این باخت ها را هم نمی دانیم.

شیث رضایی مدافع و کاپیتان پرسپولیس نیز گفت: من نمی خواهم در این مورد مصاحبه کنم. رضایی به اصرار خبرنگاران هم حاضر به گفتگو نشد.

حبیب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس هم پس از شکست 4 بر یک تیمش حاضر به گفتگو با خبرنگاران نشد و صحبت با آنها را به بعد از حضور در رختکن موکول کرد.

کد مطلب 1213102

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