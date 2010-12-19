ذخایر احتیاطی کالا به میزان لازم در خوزستان موجود است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، محمدحسین چراغی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ‌ها عنوان کرد: پیش بینی می شود با آغاز رسمی طرح هدفمندکردن یارانه ها تعدادی از فروشنده ها دست به تخلف بزنند بر همین اساس بازرسان سازمان بازرگانی خوزستان هر روزه از ساعت هفت و 30 دقیقه صبح تا 21 شب بر بازار و نحوه خرید و فروش کالاها در سطح استان نظارت می کنند.

وی با اشاره به اینکه مردم می توانند بهترین کمک در امر نظارت و کنترل بازار را به بازرسان سازمان بازرگانی داشته باشند، گفت: بر همین اساس از شهروندان خوزستانی خواسته می شود تا در این زمینه همکاری کنند.



رئیس سازمان بازرگانی خوزستان مشارکت اصناف در بازرسی و واگذاری 80 درصد از بازرسیها در بخش خرده‌ فروشی را گامی مهم در اجرای قانون دانست و تاکید کرد: همه امکانات بازرسی و نظارت سازمان‌ بازرگانی به علاوه 25 نیرو به بازرسی اصناف واگذاری شده است.



چراغی تاکید کرد: این درحالیست که همچنان بخش بازرسی از مراکز عمده فروشی و سردخانه ‌ها همچنان برعهده این سازمان است.



عضو ستاد تنظیم بازار استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر در بازار 13 قلم کالای اولویت دار به‌ دلیل پشت سر گذاشتن دهه محرم، نوسانات نزولی دارد به‌ طوری که به عنوان نمونه از روز گذشته قیمت جوجه یک روزه 200 تومان کاهش داشته است.



به گفته چراغی قیمت شکر نیز با توجه به قراردادی که با توسعه نیشکر بسته شده کاهش یافته است.



وی همچنین خاطرنشان کرد: کلیات قانون هدفمند کردن یارانه‌ ها در 16 ماده و 16 تبصره ارائه شده و با توجه به آثاری که بر زندگی مردم دارد همه باید از آن آگاهی داشته باشند.



چراغی ادامه داد: براساس آیین ‌نامه هفت و هشت این قانون، 50 درصد از درآمدها به مردم داده می‌ شود، 30 درصد به کارخانجات و 20 درصد را دولت برداشت می‌ کند، البته قرار است این نسبتها در آینده تغییر و دولت 10 درصد از سهم 20 درصدی خود را به 50 درصد سهم خانوارها اضافه کند.



رئیس سازمان بازرگانی خوزستان توجه به مردم را در راس همه امور دانست و تصریح کرد: موضوع مهم برای سازمان بازرگانی در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ ها ایجاد آرامش به بازار است زیرا همه عکس ‌العملهای مردم در بازار نمود می ‌یابد.