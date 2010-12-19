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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۳۴

همت:

تصویب شهرکها و نواحی صنعتی فارس رشد 55 درصدی یافت

تصویب شهرکها و نواحی صنعتی فارس رشد 55 درصدی یافت

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس گفت: تعداد شهرکها و نواحی صنعتی تصویب شده در این استان طی پنج سال اخیر تاکنون از رشد 55 درصدی برخوردار بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، علی همت در این خصوص توضیح داد: تعداد شهرکها و نواحی مصوب صنعتی در استان فارس در سال 1384 حدود 40 شهرک و ناحیه صنعتی بوده که این میزان هم‌اکنون به 62 شهرک و ناحیه صنعتی رسیده و با احتساب آن 42 شهرک صنعتی و 20 ناحیه صنعتی را شامل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون در 41 شهرک و ناحیه صنعتی زمین به متقاضیان واگذار و بستر لازم برای ایجاد واحدهای صنعتی فراهم شده در حالیکه در سال 84 حدود 21 شهرک و ناحیه صنعتی وجود داشت.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس تصریح کرد: در شهرکهای صنعتی که در آنها واگذاری زمین صورت می‌گیرد، امکانات زیربنایی نظیر برق، آب، گاز، تلفن و شبکه فاضلاب اجرا شده است.

وی با بیان اینکه اشتغال در واحدهای صنعتی مستقردر شهرکها و نواحی صنعتی فارس در این مدت از رشد 138 درصدی برخوردار بوده، افزود: میزان اشتغال از هفت هزار و 690 نفردرسال 84 به 18 هزار و 301 نفررسیده همچنین یک هزار و 318 واحد صنعتی فعال و یک هزار و 300 واحد نیز در حال ساخت و ساز است.

همت با بیان اینکه در سال جاری شاهد جهشی مناسب در زمینه بهره‌برداری از شهرکهای صنعتی هستیم، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده امسال حدود 10 شهرک و ناحیه صنعتی در استان فارس به بهره‌برداری می‌رسد که تاکنون چهار شهرک و ناحیه صنعتی به مرحله واگذاری زمین رسیده و شش شهرک صنعتی جدید نیز در حال انجام مراحل زیرسازی و تکمیل زیرساختهاست.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس بیان داشت: با توجه به مزایای موجود در شهرکها و نواحی صنعتی مانند مهیا بودن امکانات و زیرساختها،‌ عدم نیاز به کسب مجوز جداگانه از ادارات و سازمانها، صدور مجوز ساخت و ساز رایگان، جدا بودن از قانون شهرداریها و معافیتهای مالیاتی، استقبال متقاضیان در راستای ایجاد واحدهای صنعتی و سرمایه‌گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی در حال افزایش است.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده تا افق سال 95 حدود هشت هزار واحد صنعتی در سطح شهرکها و نواحی استان فارس مستقر می‌شود که ظرفیت اشتغال بیش از 147 هزار نفر را در استان به وجود می‌آورد.

کد مطلب 1213107

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