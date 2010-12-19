تصویب شهرکها و نواحی صنعتی فارس رشد 55 درصدی یافت

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، علی همت در این خصوص توضیح داد: تعداد شهرکها و نواحی مصوب صنعتی در استان فارس در سال 1384 حدود 40 شهرک و ناحیه صنعتی بوده که این میزان هم‌اکنون به 62 شهرک و ناحیه صنعتی رسیده و با احتساب آن 42 شهرک صنعتی و 20 ناحیه صنعتی را شامل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون در 41 شهرک و ناحیه صنعتی زمین به متقاضیان واگذار و بستر لازم برای ایجاد واحدهای صنعتی فراهم شده در حالیکه در سال 84 حدود 21 شهرک و ناحیه صنعتی وجود داشت.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس تصریح کرد: در شهرکهای صنعتی که در آنها واگذاری زمین صورت می‌گیرد، امکانات زیربنایی نظیر برق، آب، گاز، تلفن و شبکه فاضلاب اجرا شده است.

وی با بیان اینکه اشتغال در واحدهای صنعتی مستقردر شهرکها و نواحی صنعتی فارس در این مدت از رشد 138 درصدی برخوردار بوده، افزود: میزان اشتغال از هفت هزار و 690 نفردرسال 84 به 18 هزار و 301 نفررسیده همچنین یک هزار و 318 واحد صنعتی فعال و یک هزار و 300 واحد نیز در حال ساخت و ساز است.

همت با بیان اینکه در سال جاری شاهد جهشی مناسب در زمینه بهره‌برداری از شهرکهای صنعتی هستیم، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده امسال حدود 10 شهرک و ناحیه صنعتی در استان فارس به بهره‌برداری می‌رسد که تاکنون چهار شهرک و ناحیه صنعتی به مرحله واگذاری زمین رسیده و شش شهرک صنعتی جدید نیز در حال انجام مراحل زیرسازی و تکمیل زیرساختهاست.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس بیان داشت: با توجه به مزایای موجود در شهرکها و نواحی صنعتی مانند مهیا بودن امکانات و زیرساختها،‌ عدم نیاز به کسب مجوز جداگانه از ادارات و سازمانها، صدور مجوز ساخت و ساز رایگان، جدا بودن از قانون شهرداریها و معافیتهای مالیاتی، استقبال متقاضیان در راستای ایجاد واحدهای صنعتی و سرمایه‌گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی در حال افزایش است.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده تا افق سال 95 حدود هشت هزار واحد صنعتی در سطح شهرکها و نواحی استان فارس مستقر می‌شود که ظرفیت اشتغال بیش از 147 هزار نفر را در استان به وجود می‌آورد.