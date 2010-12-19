1600 هیئت مذهبی در لرستان فعالیت می کند

حجت الاسلام علی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: تاکنون بیشتر این هیئات در اداره‌کل تبلیغات اسلامی لرستان پرونده تشکیل داده و کد شناسایی دریافت کرده‌اند.

وی افزود: این هیئات مذهبی در قالب دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی در ایام محرم فعالیت دارند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان یادآور شد: از مجموع یک هزار و 600 هیئت مذهبی در لرستان، 465 هیئت آن در شهرستان خرم‌آباد و بقیه نیز در سایر شهرستان‌های استان فعالیت دارند.

حجت الاسلام خادمی برگزاری گردهمایی مسئولان هیئت‌های مذهبی با سخنرانی‌های توجیهی و برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی ویژه مداحان را از جمله اقدامات اداره‌کل تبلیغات اسلامی لرستان در این حوزه برشمرد.

وی همچنین با اشاره به مطالبی پیرامون شیوه و نحوه عزاداری صحیح، یادآور شد: مراسم عزاداری و هیئات مذهبی باید دارای اخلاص باشند و بر اساس موازین و آداب شرعی به عزاداری و ابراز ارادت به خاندان عصمت و طهارت (ع) بپردازند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان افزود: تاریخ نهضت حسینی تاریخی روشن است که همه آزادگان و راد مردان جهان آنرا سرمشق و الگوی خود قرار می دهند لذا نیازی به غلو، مظلوم نمایی و بکار بردن الفاظ و حرکاتی که در شأن آن نیست ندارد.

حجت الاسلام خادمی با تاکید بر ضرورت توجه به پیام ها و ابعاد قیام عاشورا، خاطر نشان کرد: کیفیت و تأثیر گزاری مراسمات عزاداری با الگوگیری از سیره عملی بزرگان و مراجع دینی که پرچم دار ترویج موازین اسلامی هستند بیشتر و گسترده تر خواهد شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان با اشاره به موقعیت شناسی و بصیرت امام حسین (ع) و یاران باوفایش افزود: بصیرت و شناخت بالای عاشورائیان از مقتدا و امام خود موجب پشت کردن آنها به لذائذ دنیوی و در آغوش گرفتن مرگ و شیرین تر از عسل دانستن آن برای خود و ماندن در سپاه حق و حقیقت شد.

وی ابراز امیدواری کرد آحاد ملت شریف ایران اسلامی با افزایش بصیرت و بینش سیاسی و دینی به تکلیف شرعی و دینی خود عمل کرده و در این مسیر موفق باشند.