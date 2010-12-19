برنامه ریزی در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیاز جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام صحبت الله رحمانی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی دیدار خانواده های شهدا از مناطق عملیاتی و محل شهادت فرزندانشان گفت: دستگاه های متولی در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت بیشتر برنامه ریزی کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام با تأکید بر ماندگاری آثار شهدا و ارزشهای دفاع مقدس، اظهار داشت: در خصوص مستندسازی آثارجنگ و شهدا باید با تدوین برنامه های مختلف این ارزشها را به نسلهای جوان و نسلهای بعدی که دوران دفاع مقدس را ندیده اند، انتقال داد .

رحمانی تصریح کرد: جهت شناساندن بیشتر و بهتر مناطق عملیاتی استان به کاروان راهیان نور دستگاه های متولی امور در خصوص بسته فرهنگی سیاحتی راهیان نور همکاری بیشتر به عمل آورند .