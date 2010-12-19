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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۳۵

برنامه ریزی در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیاز جامعه است

برنامه ریزی در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیاز جامعه است

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام گفت: برنامه ریزی بیشتری در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیاز جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام صحبت الله رحمانی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی دیدار خانواده های شهدا از مناطق عملیاتی و محل شهادت فرزندانشان گفت: دستگاه های متولی در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت بیشتر برنامه ریزی کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام با تأکید بر ماندگاری آثار شهدا و ارزشهای دفاع مقدس، اظهار داشت: در خصوص مستندسازی آثارجنگ و شهدا باید با تدوین برنامه های مختلف این ارزشها را به نسلهای جوان و نسلهای بعدی که دوران دفاع مقدس را ندیده اند، انتقال داد.

رحمانی تصریح کرد: جهت شناساندن بیشتر و بهتر مناطق عملیاتی استان به کاروان راهیان نور دستگاه های متولی امور در خصوص بسته فرهنگی سیاحتی راهیان نور همکاری بیشتر به عمل آورند.

وی در خصوص دیدار خانواده شهدا کشور از مناطق عملیاتی نیز گفت: شهرستانهای ایلام، مهران و دهلران از خانواده های شهدا استقبال بسیار خوبی که در شأن ومنزلت این خانواده های معظم به عمل خواهند آورد.

کد مطلب 1213109

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