زنان سرپرست خانوار در اولویت خدمات رسانی فعالیتهای دولتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا سادات زعفرانچی بعد از ظهر یکشنبه در سومین اجلاس وزرای زن کشورهای عضو oic افزود: در فضایی که کشورها در جهت تعاملات اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به ارتباطات سازنده نیازمند هستند اعمال تحریم های اقتصادی به بهانه های غیر منطقی سیاسی، جامعه جهانی را به مخاطره انداخته است که از جمله این تصمیمات نادرست که در عمل نیز ناموفق بود تحریم اقتصادی ایران و در نتیجه فشار بر جامعه به خصوص زنان و کودکان است.

وی با اشاره به اینکه ایران در میان 10 کشور برتر دنیا در زمینه رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رتبه ششم قرار دارد، افزود: حفظ خانواده از آسیب های ناشی از بحران های اقتصادی عاملیست که فراتر از دفاع از حریم فردی زن و مرد و فارغ از جنسیت امکان حفظ جامعه را در مقابل هر گونه بحرانی به ارمغان می آورد.

عضو کمیته علمی برگزاری اجلاس وزرای زن کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با بیان اینکه تلاش ایران برای رعایت عدالت و به چالش کشاندن فقر و فرودستی خانواده تجلی یافته اظهار داشت: هدف استحکام بنیاد خانواده بر مبنای دسترسی سرپرستان خانوار به فرصت های اقتصادی است و به همین دلیل زنان سرپرست خانوار در اولویت خدمات رسانی فعالیتهای دولتی قرار دارند.

وی با اشاره به اجرای طرح پایش وضعیت سلامت زنان سرپرست خانوار در سه سال اخیر در کشور، افزود: همچنین آموزش زنان به منظور کسب مهارت های فنی و حرفه ای برای دست یابی به فرصت های شغلی و ارائه پیشنهادات حقوقی خانوار و گسترش پوشش نظام تامین اجتماعی در مناطق شهری و روستایی از دیگر اقدامات ایران در حوزه خانواده به شمار می آید.

زعفرانچی با بیان اینکه افزایش کمی و کیفی تعاونی زنان در مناطق شهری و روستایی در دستور کار دولت جمهوری اسلامی قرار دارد، افزود: در حال حاضر 40 درصد تسهیلات این بخش توسط تعاونی های زنان جذب شده و تعاونی های زنان یک سوم کل تعاونی های کشور را شامل می شود.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف سازمان کنفرانس اسلامی دستیابی به حجم مبادلات 20 درصدی بین این کشورها تا سال 2015 است، افزود: در این زمینه نقش بانوان بازرگان با فعالیت در مجامع مرتبط و اتاق بازرگانی بسیار حائز اهمیت است. در این زمینه بیش از 4 هزار و 500 کارت بازرگانی برای زنان ایرانی در کل کشور صادر شده است و هیئت تجار زنان ایرانی در اجلاس سالانه زنان بازرگان حضور چشمگیری دارند.

نماینده ایران در سومین اجلاس وزرای زن کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با اشاره به حضور جمعی از شورای زنان بازرگان در کنگره زنان بازرگان عضو کشورهای اسلامی در مصر، گفت: این حضور موثر زنان بازرگان در عرصه جهانی ناظر بر توجه ویژه ایران به امر تجارت در ابعاد داخلی و خارجی است.

وی اظهار امیداوری کرد در کنار آگاهی روز افزون زنان شاهد حضور موثر آنها در ارتقاء ادبیات اقتصادی در ابعاد ملی و بین المللی باشیم به گونه ای که حضور زنان بتواند فرهنگ اقتصاد جهانی را التیام بخشیده و اقتصاد را از هدفی برای مطامع سیاسی به ابزاری برای رشد و تکامل انسانی تبدیل کند.