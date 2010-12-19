نحوه طراحی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در بخش صنعت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید هدایت در مراسم افتتاح هشتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت با تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی سازمان‌های توسعه‌ای صنعتی در تحقق اهداف "الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت" اظهار داشت: ایجاد صنایع دانش‌بنیان، حمایت از صنایع پرریسک و پی‌ریزی سازوکارهای سوق دادن جامعه به سمت تفکر و اندیشه‌ورزی به منظور بسترسازی عرصه فکر، از جمله مهم‌ترین زمینه های این نقش‌آفرینی است.

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب با توجه به جایگاه جمهوری اسلامی در ایجاد تمدن اسلامی و نیز پتانسیل‌های درون نظام، موضوع خطیر طراحی "الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت" را مطرح فرمودند؛ افزود: یکی از عرصه‌‌هایی که می‌تواند در نظریه‌پردازی و ایجاد حلقه‌های تفکر به تبیین این الگوی حیاتی و اثرگذار کمک کند، کنفرانس بین‌المللی مدیریت و اندیشمندان، فرهیختگان و مدیران حاضر هستند که امیدوارم رسالت‌ خطیر خود را در طراحی این مهم به انجام رسانند.

هدایت همچنین جبران کاستی‌های بازار در ارائه خدمات پشتیبان (توسعه‌ای) مورد نیاز رشد کشور و ارتقاء سطح زندگی مردم به منظور بسترسازی عرصه زندگی را از جمله دیگر ضرورت های نقش آفرینی سازمان های توسعه ای در تحقق اهداف "الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت" عنوان کرد.

وی گفت: کمک به فرآیندهای توسعه مدیریت صنعتی با هدف ترویج خلاقیت و تولید دانش و توسعه علوم بنیادین به منظور بسترسازی عرصه علم و نیز پرورش افراد متعهد در پیشبرد صنعت، توسعه ارزش‌های اسلامی و ایجاد فضای آرامش روحی و روانی به منظور بسترسازی عرصه معنویت، از ضرورت‌های نقش‌آفرینی سازمان‌های توسعه‌ای صنعتی در تحقق اهداف الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت است.



معاون وزیر صنایع و معادن و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پیشنهادهایی برای طراحی "الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت" در بخش صنعت ارائه کرد و گفت: در این راستا، دبیرخانه دائمی برای ایجاد حلقه فکری "الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت" در بخش صنعت در سازمان گسترش ایجاد شده است.



هدایت اضافه کرد: برای برگزاری 12 نشست ماهیانه در سازمان مدیریت صنعتی به منظور تبیین الگو در بخش صنعت با کمک صنایع مختلف کشور برنامه‌ریزی شده و آماده دریافت پروژه‌های مطالعاتی و کاربردی از سوی دانشگاه‌ها، اساتید و صاحب‌نظران هستیم.



وی ضمن پیشنهاد اینکه اساس مباحث آتی کنفرانس بین المللی مدیریت بر محور نتایج مطالعات طراحی "الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت" تنظیم شود، تصریح کرد: سازمان گسترش حاضر است در این بخش سرمایه‌گذاری کند.