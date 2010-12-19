800 خانوار روستایی در کرمانشاه از گاز طبیعی بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نقی کمالی بعداز ظهر یکشنبه در مراسم آغاز بهره برداری این روستاها از گاز طبیعی، اظهار داشت: از امروز روستاهای آران، دهلر، دهنو، ده کهنه، سراب دهلر و قره بناس تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته اند.

وی، اعتبار هزینه شده برای گازرسانی به این روستاها را 25 میلیارد ریال اعلام و بیان کرد: به طور متوسط برای هر خانوار روستایی در این طرح، 30 میلیون ریال هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: برای گازرسانی به این شش روستا 33 کیلومتر خط تغذیه و شبکه اجرا شده و این مهم زمینه برای بهره مندی 800 خانوار را فراهم کرده است.

کمالی گازرسانی به روستاها را از اولویتهای اصلی شرکت گاز استان کرمانشاه اعلام و خاطرنشان کرد: هم اکنون 140روستای این استان برخوردار از گازطبیعی هستند که در آینده نزدیک با به ثمر رسیدن طرحهای در دست اجرای گازرسانی، تحولی بزرگ در بخش گازرسانی روستایی این استان ایجاد خواهد شد.