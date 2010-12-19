هم خوشحالم، هم ناراحت/ هواداران پرسپولیس به من کم لطفی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی واعظی در پایان دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و صبای قم ضمن بیان مطلب فوق گفت: از شکست پرسپولیس ناراحت هستم اما خوشحالم تیم صبا موفق شد در این دیدار پیروز شود. صبا در این بازی عملکرد خوبی داشت و شایسته پیروزی بود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: بازی سختی با پرسپولیس داشتیم اما آنها موقعیتهای زیادی را در این دیدار بدست نیاوردند و تنها روی مدافعان ما فشار آوردند.
دروازهبان تیم صبای قم اضافه کرد: من 3 سال در پرسپولیس بازی کردم و از کودکی این تیم را دوست داشتم به همین دلیل هر زمان که تیم ما گل میزد به نشانه تاسف سرم را تکان میدادم.
واعظی با ابراز امیدواری از اینکه پرسپولیس میتواند با حمایت هواداران از بحران خارج شود، در پایان گفت: متاسفانه برخلاف رسم همیشگی، هواداران پرسپولیس بازیکنانی که در گذشته در این تیم بازی میکردند را تشویق نکردند و من از این برخورد آنها ناراحت شدم، به همین دلیل پس از گلهای صبا و وقتی از سوی آنها تشویق شدم، واکنش خاصی از خودم نشان ندادم.
دیدار تیمهای پرسپولیس و صبای قم از هفته نوزدهم رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور با پیروزی 4 بر یک تیم صبای قم به پایان رسید.
نظر شما