به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کاظم ندافی اظهار داشت: براساس آخرین گزارشی که از وضعیت هوای تهران داریم شاخص استاندارد مربوط به مونوکسید کربن در ساعت 8 صبح، به زیر حد مجاز رسیده است و با کاهش قابل توجهی که داشته این عدد به 47 رسیده و وضعیت از نظر این آلاینده بهبود پیدا کرده است.

وی ادامه داد: میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون، 159 است که فراتر از حد مجاز بوده و برای گروه‌های حساس، شامل بیماران قلبی، ریوی، سالمندان، کودکان و زنان باردار همچنان خطرناک است.

ندافی تصریح کرد: اگر ناپایداری هوا در روزهای آینده ادامه پیدا کند شاهد بهتر شدن کیفیت هوا خواهیم بود.