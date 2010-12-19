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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۱۲

آلودگی هوای تهران با ادامه ناپایداری جوی کاهش می‌یابد

آلودگی هوای تهران با ادامه ناپایداری جوی کاهش می‌یابد

رئیس اداره سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر وضعیت آلودگی هوا در شرایط "ناسالم" قرار دارد که با بارندگیهای اخیر غلظت تمامی آلاینده‌ها کاهش قابل توجهی داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کاظم ندافی اظهار داشت: براساس آخرین گزارشی که از وضعیت هوای تهران داریم شاخص استاندارد مربوط به مونوکسید کربن در ساعت 8 صبح، به زیر حد مجاز رسیده است و با کاهش قابل توجهی که داشته این عدد به 47 رسیده و وضعیت از نظر این آلاینده بهبود پیدا کرده است.

وی ادامه داد: میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون، 159 است که فراتر از حد مجاز بوده و برای گروه‌های حساس، شامل بیماران قلبی، ریوی، سالمندان، کودکان و زنان باردار همچنان خطرناک است.
 
ندافی تصریح کرد: اگر ناپایداری هوا در روزهای آینده ادامه پیدا کند شاهد بهتر شدن کیفیت هوا خواهیم بود.
کد مطلب 1213125

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