به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حشمت الله عسگری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه تنظم بازار در استانداری ایلام گفت: نظارت بر عرضه کالا و خدمات با آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در این استان تشدید شده است .

وی افزود: بر اساس قانون و با هماهنگی های به عمل آمده با اصناف و بازاریان هیچکس نمی توانند خودسرانه قیمت هیچ کالا و خدماتی را افزایش دهد .

سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه ها در استان گفت: برای اجرای کامل و موفق این طرح در استان و همچنین کنترل قیمتها، فعالیت بازرسان در شهرستانها و بخشهای مختلف استان جهت نظارت بر عرضه کالا و خدمات افزایش یافته است .

رئیس سازمان بازرگانی ایلام نیز در این نشست گفت: کلیه تمهیدات لازم برای برخورد قانونی با متخلفان در این استان اندیشیده شده است .

علی مهدوی بیان کرد: بازرسان به منظور جلوگیری از هرگونه گرانفروشی به صورت مرتب و شبانه روزی بر عرضه کالا و خدمات در استان نظارت می کنند .

وی ادامه داد: از مدتها قبل برخی کالاهای اساسی از جمله برنج در استان ایلام با هدف تعدیل بازار ذخیره سازی شده است .