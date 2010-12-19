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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۰۲

مبارک:

مصر 4 نیروگاه هسته ای می سازد

مصر 4 نیروگاه هسته ای می سازد

رئیس جمهور مصر با اشاره به اینکه امنیت انرژی بخشی از امنیت ملی این کشور محسوب می شود از پایان مطالعات فنی تاسیس چهار نیروگاه هسته ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "حسنی مبارک" درسخنانی به مناسبت آغاز به کار پارلمان این کشور گفت: مصر به خطرات موضوع فلسطین آگاه است، زیرا هیچ تحرک بین المللی دراین باره صورت نمی گیرد و آمریکا و کمیته چهارگانه صلح بین المللی باید به مسئولیتهای خود عمل کند تا بحران کنونی رفع شود.

وی افزود: امنیت انرژی بخشی از امنیت ملی مصر محسوب می شود و ما به طور جدی در راستای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای حرکت می کنیم و دراین راستا مطالعات فنی احداث چهار نیروگاه هسته ای به پایان رسیده است و بزودی ساخت اولین نیروگاه به مناقصه گذاشته خواهد شد.

رئیس جمهور مصر تاکید کرد: ما به حقوق خود پایبندیم و در راستای معاهدات و قوانین مربوط به آژانس انرژی هسته ای حرکت می کنیم.

مبارک موضوع استفاده از منابع آبی نیل را نیز بخشی از امنیت ملی این کشور دانست و گفت: ما به گفتگو و ادامه کمکها به کشورهای حوزه نیل پایبندیم.

وی افزود: ما هر اقدامی که در راستای دخالت درامور داخلی ما باشد مخالفیم و هیچ فشاری را در زمینه وحدت ملی نمی پذیریم و به حاکمیت و موضوعات امنیت ملی نگاه مرگ و زندگی داریم.

کد مطلب 1213128

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