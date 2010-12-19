مصر 4 نیروگاه هسته ای می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "حسنی مبارک" درسخنانی به مناسبت آغاز به کار پارلمان این کشور گفت: مصر به خطرات موضوع فلسطین آگاه است، زیرا هیچ تحرک بین المللی دراین باره صورت نمی گیرد و آمریکا و کمیته چهارگانه صلح بین المللی باید به مسئولیتهای خود عمل کند تا بحران کنونی رفع شود.

وی افزود: امنیت انرژی بخشی از امنیت ملی مصر محسوب می شود و ما به طور جدی در راستای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای حرکت می کنیم و دراین راستا مطالعات فنی احداث چهار نیروگاه هسته ای به پایان رسیده است و بزودی ساخت اولین نیروگاه به مناقصه گذاشته خواهد شد.

رئیس جمهور مصر تاکید کرد: ما به حقوق خود پایبندیم و در راستای معاهدات و قوانین مربوط به آژانس انرژی هسته ای حرکت می کنیم.

مبارک موضوع استفاده از منابع آبی نیل را نیز بخشی از امنیت ملی این کشور دانست و گفت: ما به گفتگو و ادامه کمکها به کشورهای حوزه نیل پایبندیم.

وی افزود: ما هر اقدامی که در راستای دخالت درامور داخلی ما باشد مخالفیم و هیچ فشاری را در زمینه وحدت ملی نمی پذیریم و به حاکمیت و موضوعات امنیت ملی نگاه مرگ و زندگی داریم.