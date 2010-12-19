روسیه و چین خواستار رفع تنش در شبه جزیره کره شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، "سرگئی لاوروف" و "یانگ جیه چی" وزیران خارجه روسیه و چین در گفتگوی تلفنی به بررسی اوضاع شبه جزیره کره و راههای پایان دادن به تنشهای سیاسی در این منطقه پرداختند.

وزیر خارجه چین در این گفتگو از تلاش کشورش برای میانجیگری بین دو کره برای یافتن راهی جهت حل دوستانه اختلافات دو کشور خبر داد. بر این اساس چین و روسیه آمادگی خود را برای حفظ امنیت و ثبات منطقه اعلام کردند.

در پی بروز تنشهای جدید بین دو کره، چین وضعیت شبه جزیره کره را بحرانی دانسته و نسبت به بروز هر گونه درگیری در منطقه هشدار داد.

امروز همچنین "ویتالی چورکین" نماینده روسیه در راستای کاهش تنش های رو به رشد در شبه جزیره کره خواستار نشست فوق العاده شورای امنیت شد و گفت: دولت روسیه خواستار آن است تا شورای امنیت پیامی را برای خویشتنداری به کره شمالی در راستای حل منازعه بوجود آمده بین کره شمالی و جنوبی از طریق دیپلماتیک ارسال کند.

تنش ها بین کره شمالی و جنوبی چندی است که به علت تبادل آتش در مرزهای دو کشور بویژه بمباران بخشی از خاک کره جنوبی از سوی همسایه شمالی شدت گرفته است.