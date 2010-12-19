جشنواره شعر دفاع مقدس در کرمان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، پنجمین دوره جشنواره شعر با موضوع دفاع مقدس و با عنوان نخلهای سوخته ظهر یکشنبه در تالار عماد کرمان برگزار شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمان در حاشیه این مراسم گفت: این جشنواره با هدف ترویج ارزشهای دفاع مقدس از طریق شعر و ادبیات برگزار می شود.

سرهنگ محمد مهدی ابوالحسنی ادامه داد: در این جشنواره شعرای برجسته دفاع مقدس کشور"حبیب الله رزم جو" و "سعید بیابانکی" حضور دارند.

این مسئول افزود: فرهنگ دفاع مقدس یکی از غنی ترین حوزه های فرهنگی کشور محسوب می شود که باید از راههای مختلف در جامعه تبیین شود.

وی ادامه داد: در جشنواره شعر دفاع مقدس شعرای استان کرمان اشعار خود را ارئه می کنند و پس از داوری اشعار منتخب توسط داوران معرفی می شوند.



