آمریکا نمی تواند مانع شناسایی دولت فلسطینی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "صائب عریقات" تاکید کرد: ده کشور اروپایی روابط خود را افزایش داده و سطح نمایندگی های فلسطین را درکشورهای خود بالا برده اند و این اقدام نتیجه تحرکات برای شناسایی دولت مسقل فلسطین بر اساس مرزهای 1967 است.

وی افزود: فلسطینی ها به تلاشهای خود از کانالهای مسالمت آمیز ادامه می دهند و تشکیلات خودگردان اخیرا به طور رسمی به تصمیم کنگره آمریکا در بکارگیری حق وتو درشورای امنیت علیه برپایی دولت مستقل فلسطین اعتراض کرده است.

عریقات ادامه داد: هر اقدامی در این زمینه موضع آمریکا در روند سازش را تضعیف می کند زیرا شناسایی دولت مستقل فلسطین بر اساس مرزهای 1967 تصمیمی آزادانه و مستقل و خاص هرکشور است و آمریکا نمی تواند مانع دیگر کشورها درشناسایی دولت مستقل فلسطین شود.

گفتگو کننده ارشد تشکیلات خودگردان از جامعه جهانی خواست که در راستای تشکیل دولت مستقل فلسطین تمام تلاش خود را به کارگیرد زیرا حمایت جامعه جهانی روند سازش را تقویت می کند.

عریقات گفت: موضع فلسطین درحال حاضر مورد حمایت جامعه جهانی است و ارتقای سطح نمایندگی فلسطین در نروژ به سطح سفیر سبب خشم اسرائیلی ها شده است و این رژیم نگران شناسایی دولت مستقل از سوی کشورهای اروپایی است.