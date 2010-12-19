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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۰۹

همزمان با انتخابات در بلاروس؛

مخالفان لوکاشنکو تهدید به برگزاری تظاهرات گسترده کردند

مخالفان لوکاشنکو تهدید به برگزاری تظاهرات گسترده کردند

در حالی که انتخابات ریاست جمهوری بلاروس از صبح امروز آغاز شده، مخالفان دولت این کشور از برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، انتخابات ریاست جمهوری بلاروس امروز یکشنبه در میان اعتراضات مخالفان شروع شد. بر این اساس مخالفان "الکساندر لوکاشنکو" رئیس جمهوری این کشور نگران تقلب در این انتخابات بوده و فراخوان برگزاری تظاهرات گسترده علیه وی را داده اند.

"ولادیمیر نکلیایف" از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این رابطه گفت: پس از بسته شدن حوزه های انتخاباتی ما به خیابانها خواهیم آمد. این در حالی است که دولت بلاروس برگزاری هر گونه تجمعی را ممنوع اعلام و برای برخورد با هرگونه تظاهراتی نیروهای امنیتی را در مینسک پایتخت این کشور مستقر کرده است.
 
از سوی دیگر گزارشها حاکی است که پلیس بلاروس طی ساعات گذشته دهها تن از مخالفان و فعالان سیاسی را بازداشت کرده و در مورد هر گونه اقدام اعتراضی آنان هشدار داده است.
 
مخالفان لوکاشنکو دولت وی را تمامیت خواه نامیده و وی را به سرکوب اعتراضات و فشار علیه خود متهم می کنند.
کد مطلب 1213145

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