به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری پس از صدور دستور اجرای رسمی هدفمندی یارانه ها با محوریت اصلاح قیمتها از بامداد امروز با دستور رئیس جمهور، با بیان اینکه قیمت گندم، آرد و نان همزمان اعلام می‌شود، تصریح کرد ما هم‌اکنون مشغول آخرین بررسی‌ها در این خصوص هستیم.

وی تاکید کرد: ‌همزمان با اعلام قیمت جدید ضمن اطلاع رسانی رسمی، ‌نرخ‌ها در خبازی ها در معرض دید مردم قرار می‌گیرد. غضنفری با تصریح براینکه ظرفیت آسیابانی و کارخانه‌های آرد کشور دو برابر میزان تولید آرد فعلی است‌ درخصوص قیمت‌های جدید گندم، آرد و نان، اظهار داشت: اصلاح قیمت این کالاها به طور رسمی توسط وزارت بازرگانی اعلام می‌شود.

وی افزود: ‌اطلاع رسانی مناسب در خصوص قیمت‌ها از سوی وزارت بازرگانی صورت می‌گیرد و ‌از مردم انتظار می‌رود که در این زمینه به شایعات توجه نکنند.

غضنفری ادامه داد: هماهنگی‌های لازم با اتحادیه‌های نان، انجمن‌های تولید آرد، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها صورت و همه جوانب کار مورد بررسی قرار گرفته است.

وزیر بازرگانی از طراحی یک نرم‌افزار در حوزه آرد و نان خبر داد و گفت: با طراحی این نرم ‌افزار قیمت نان براساس عوامل مختلف همچون نوع آرد، نان، وزن چانه نان و غیره تعیین می‌شود.

غضنفری وضعیت مناسب تولید گندم در سال‌ جاری را مورد اشاره قرار داد و افزود: خوشبختانه سال زراعی خوبی را پشت سر گذاشته‌ایم و میزان تولید گندم نیز بیش از نیاز کشور است بنابراین نه تنها نگرانی از بابت تامین گندم و آرد کشور وجود ندارد بلکه مازاد تولید نیز وجود دارد.

وزیر بازرگانی گفت: وضعیت بازار به صورت مرتب کنترل و پایش می‌شود و قیمت‌ کالاها نیز روزانه مورد رصد قرار می‌گیرد. وی درباره فعالیت‌های ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها در وزارت بازرگانی تصریح کرد:‌ روزانه آخرین وضعیت موجودی‌های بازار در این ستاد بررسی می‌شود.



غضنفری در خصوص نشست امروز ستاد بازرگانی هدفمندی یارانه‌ها در محل وزارت بازرگانی گفت: ‌در این جلسه آخرین اخبار بازار مورد بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه سخنان خود افزود: خوشبختانه پس از اعلام مرحله جدید اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از سوی رئیس جمهور‌، اخبار موجود از آرامش بازار حکایت می‌کند.

غضنفری افزود: تلفن‌های سامانه 124 به طور مستمر مورد بررسی قرار گرفته و موارد اعلام شده کنترل و نظارت می‌شود.