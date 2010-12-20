نگارش "دار بلوط مقدس" رو به پایان است/ تدوین 2 مجموعه داستان نوجوانانه

محمدعلی گودینی از نویسندگان پیشکسوت کشورمان که به تازگی کتاب "تالار پذیرایی پایتخت" وی برگزیده جایزه جلال شده است درباره آثار جدیدش به خبرنگار مهر گفت: سه‌گانه من شامل "تالار پذیرایی پایتخت" و "زنی با کفشهای مردانه" با رمان "دار بلوط مقدس" تکمیل می‌شود که در حال حاضر مشغول نگارش این اثر هستم.

وی ادامه داد: تا کنون بیش از 80 درصد کار را نوشته‌ام ولی تصمیم دارم تغییری در بخشهایی از آن بدهم که این تغییر در مسیر معنوی‌تر شدن رمان است و مشغول تفکر درباره چگونگی این تغییر و شیوه اعمال آن هستم. این تغییر ارتباطی با پایان‌بندی کار ندارد بلکه در فضای کلی اثر جاری است.

نویسنده "لبخند تلخ" درباره جلد دوم سه‌گانه‌اش هم توضیح داد: رمان "زنی با کفشهای مردانه" وقایع 6 ماه پیش از انقلاب تا یکسال پس از جنگ را روایت می‌کند. فضا و ماجراها هم دنباله کتاب قبلی است اما با تغییر شرایط جامعه، فضای داستان نیز کاملا متفاوت شده است. این اثر را برای چاپ به انتشارات سوره مهر سپرده‌ام که در دست چاپ است.

گودینی افزود: این کتاب را بای داوری به دبیرخانه سومین دوره جایزه داستان انقلاب فرستاده‌ام و فکر می کنم نسبت به جلد نخست سه‌گانه کار پخته‌تری باشد.

وی درباره دیگر کتابهایش خبر داد: مجموعه داستان "دختران پاتوق" را چندی پیش به ناشری سپردم ولی با هم به توافق نرسیده و کتاب را پس گرفتم و هنوز با ناشر دیگری برای چاپ آن صحبت نکرده ام. این کتاب شمل داستانهایی با موضوع زنان با پس زمینه اجتماعی است.

این نویسنده اضافه کرد: مجموعه داستان "ترکشهای دوقلو" با موضوع دفاع مقدس را برای گره سنی بزرگسال به نشر هزاره ققنوس داده ام که مراحل فنی چاپ را پشت سر می‌گذارد.

نویسنده "یک مشت خاک" با اشاره به اینکه مدیریت تدوین مجموعه زندگینامه‌های مشاهیر که به سفارش وزارت ارشاد و توسط انجمن قلم تدوین می‌شود برعهده دارد گفت: این مجموعه 63 جلد خواهد داشت که وظیفه سفارش و نظارت بر کلیت کار را برعهده دارم همچنین دو جلد از این مجموعه را نیز می‌نویسم. از این مجموعه 20 جلد منتشر شده و تعدادی نیز در دست نگارش است.

گودینی ادامه داد: همچنین برای انتشارات ارتش زندگینامه سرلشگر قاسمعلی زهیرنژاد را نوشته و تحویل داده‌ام که نام آن "سرباز وطن" است. این اثر نیز در دست چاپ است.

وی "آواز گلدره" را دیگر اثر در دست چاپش معرفی کرده و توضیح داد: این کتاب شامل 18 داستان کوتاه برای گروه سنی نوجوان است که نشر تکا آن را منتشر می‌کند. تم داستا‌نهای کتاب اجتماعی و درباره مسائل نوجوانان است.

نویسنده مجموعه داستان "سیلاب" در پایان عنوان کرد: "آسمان پر ستاره" مجموعه داستان دیگرم برای نوجوانان است که به سفارش مرکز اسناد انقلاب نوشته شده و نسخه ویرایش شده آن را به تازگی تحویل داده‌ام. این داستانها درباره نقش دانش‌آموزان در شکل گیری انقلاب، حضورشان در تظاهراتها و در کل مروری بر روزهای انقلاب است.