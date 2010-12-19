دوست نداشتم پرسپولیس اینگونه ببازد/ به آزادی آمده بودیم تا نبازیم!

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی پس از پیروزی پرگل تیمش برابر پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی سخت و سنگینی برابر پرسپولیس داشتیم، آنها برای فرار از بحران نیاز به پیروزی داشند اما ما آماده بودیم نبازیم و بعد به فکر پیروزی بودیم. البته بازی انتحاری پرسپولیس شرایط را برای رسیدن ما به چهار گل در این دیدار فراهم کرد.

وی اضافه کرد: دوست نداشتم پرسپولیس اینگونه ببازد زیرا این تیم هواداران زیادی داشته و شخصیت این تیم را دوست دارند. در مجموع نمی‌خواستم با این نتیجه برابر پرسپولیس پیروزی شویم.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم دوندگی بازیکنان، بازی تاکتیکی و تمرکز بالای نفراتش در این دیدار عامل پیروزی برابر پرسپولیس دانست و تاکید کرد: از اینکه پرسپولیس را با این شرایط و این نتیجه بردم، ناراحتم زیرا اعتقاد دارم استقلال و پرسپولیس باید همیشه برنده باشند.

ویسی در مورد عملکرد داور در این مسابقه خاطرنشان کرد: داوری خوب بود اما اعتقاد دارم داور برای نشان دادن کارت زرد دوم و اخراج علیرضا میرشفیعیان عجله کرد.

وی در مورد وضعیت پرسپولیس اظهار داشت: هر تیمی به بحران می خورد اما خروج از چنینی بحرانی سخت است. البته اعتقاد دارم علی دایی باید در پرسپولیس بماند و با صبوری هواداران می‌تواند موفق باشد و پرسپولیس را از بحران خارج کند.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم با بیان اینکه پرسپولیس در خط حمله و میانی بسیار خوب است اما در دفاع شکننده بوده و باید برای درست کردن این تیم زمان گذاشت، در پایان در مورد وضعیت نیکبخت گفت: نیکبخت بازیکن خوبی است ولی من نمی‌دانم مشکلش چیست، بهتر است در خصوص وی از باشگاه بپرسید. البته امیدوارم مسئولان فدراسیون به این بازیکن کمک کنند زیرا وی بازیکن کوچکی نیست و حدود 70 بازی ملی دارد.