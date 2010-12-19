رژیم صهیونیستی نگران محکومیت در شورای امنیت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل المنار، روزنامه "هاآرتض" چاپ سرزمینهای اشغالی از نگرانی مقامات رژیم صهیونیستی از محکومیت در شورای امنیت درباره شهرک سازی و اینکه آمریکا ازحق وتوی خود دراین زمینه استفاده نکند، خبر داد.

این روزنامه فاش ساخت که مسئولان رژیم اسرائیل نگران آن هستند که آمریکا از حق وتوی خود دراین باره استفاده نکند و تلاشهای گسترده ای با اعضای دائم شورای امنیت از جمله آمریکا شروع کرده تا مانع محکوم شدن خود شود.

شایان ذکراست که" ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان از نماینده دائم فلسطین درسازمان ملل خواسته است قطعنامه محکومیت رژیم صهیونیستی را به شورای امنیت ببرد و این پس از حمایت کمیته پیگیری صلح عربی صورت گرفته است.