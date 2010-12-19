اهدا لوح قدردانی فرمانده کل قوا به 25 نفر از فرماندهان و مسئولان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر بسیجی دکتر سید حسن فیروزآبادی رئیس کل ستاد نیروهای مسلح، در نشست فرماندهان و مسئولان عالیرتبه نیروهای مسلح اظهار داشت: خدا را شکر می کنیم که در ادامه ولایت حضرت علی (ع) و تحت ولایت فرزند علی (ع) و زهرا (س) و نایب امام عصر (عج) مقام معظم رهبری هستیم.

وی افزود: با توجه به اینکه دوستان و فرماندهان در نیروهای مسلح منصوب ولی امر در نظام اسلامی هستند، جشنواره مالک اشتر هم به نام فرمانده بزرگ علی بن ابی طالب (ع) صاحب روز غدیر در تجلیل از فرماندهان شهید برگزار خواهد شد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به تقدیر و تجلیل از فرماندهان شهید ارتش و سپاه در جشنواره مالک اشتر در راستای اشراف فرماندهی معظم کل قوا اشاره کرد و ابراز داشت: مقام معظم رهبری در قضیه اشراف سه نکته کلی را مد نظر قراردادند: اول اعلام رضایت و خرسندی ایشان از اشراف کامل نیروهای مسلح، دوم فرمودند بایستی رصد اشراف موثر واقع شود. سوم ورود ستاد کل در قضیه اشراف و شناسایی نقاط ضعف و قوت و مکتوم و ابلاغ به معاونین ستاد کل.

در ادامه وی بسیج را ذات انقلاب و جامعه و همه ملت و کسانی با بصیرت و ایمان در میدان حاضر می شوند را بسیجی خواند و افزود: ویژگی های بسیجیان همان ویژگی های اسلام ناب محمدی (س) و حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب است و همه مسئولان بایستی در خط مقدم پیاده سازی معیارهای بسیجی باشند و بسیج چیزی در حاشیه جامعه نیست.